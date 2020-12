Chord Gitar Lagu Auld Lang Syne Pentatonix, Lirik Lagu Auld Lang Syne

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Auld Lang Syne dinyanyikan Pentatonix.

Termasuk, lirik lagu Auld Lang Syne dalam kunci gitar atau chord Pentatonix.

[Intro]

| G |

[Verse 1]

G Em C G

Should auld acquaintance be forgot

G Em C

And never brought to mind

G Em C D

Should auld acquaintance be forgot

Em C G C

And auld lang syne

[Chorus]

G Em C D

For auld lang syne, my dear

C G C D

For auld lang syne

G Em C D

We'll take a cup of kindness yet

Em C Em G C

For auld lang syne

[Verse 2]

A F#m D E

And here's a hand my trusty friend

A F#m D E

And give a hand o' thine

C#m F#m D E

We'll take a cup of kindness yet

F#m D E A D

For auld lang syne

[Chorus]