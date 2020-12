Chord Gitar Lagu Berikan Ampunanmu Dadali, Lirik Lagu Berikan Ampunanmu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Berikan Ampunanmu dinyanyikan Dadali.

Termasuk, lirik lagu Berikan Ampunanmu dalam kunci gitar atau chord Dadali.

**

Am Em F C

Dm Dm7 E

*

Am Em F C

Aku hamba Mu yang penuh dosa

Dm Am B E

Sering ku lupakan Mu jauh dari Mu

Am Em F C

Gelapnya hati gelisahkan ku

Dm Am B E

Semakin ku terlalut dalam khilafku

#

Dm Am

Tanpa Mu ku tersesat

Dm E Am

Hilang tak berarah tak ada tujuan

Dm Am

Air mata dalam penyesalan

Dm E

Sungguh ku malu kepada Mu Tuhan

* Reff

Am Dm G C

Berikanlah aku ampunanan Mu

F Dm E

Hanya pada Mu aku berharap

Am Dm G C

Berikanlah aku cahaya Mu

F Dm E

Menuju jalan Mu menuju ridho Mu

*

Am Em F C

Gelapnya hati gelisahkan ku

Dm Am B E

Semakin ku terlalut dalam khilafku

#

Dm Am

Tanpa Mu ku tersesat

Dm E Am

Hilang tak berarah tak ada tujuan

Dm Am

Air mata dalam penyesalan

Dm E

Sungguh ku malu kepada Mu Tuhan

Am Em F C

Dm Am F E



* Reff

Am Dm G C

Berikanlah aku ampunanan Mu

F Dm E

Hanya pada Mu aku berharap

Am Dm G C

Berikanlah aku cahaya Mu

F Dm E

Menuju jalan Mu menuju ridho Mu

Am Dm G C

Berikanlah aku ampunanan Mu

F Dm E

Hanya pada Mu aku berharap

Am Dm G C

Berikanlah aku cahaya Mu

F Dm E

Menuju jalan Mu menuju ridho Mu

