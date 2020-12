Chord Gitar Lagu Cinta yang Diam Ariel ft Difki Khalif, Lirik Lagu Cinta yang Diam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta yang Diam dinyanyikan Ariel ft Difki Khalif.

Termasuk, lirik lagu Cinta yang Diam dalam kunci gitar atau chord Ariel ft Difki Khalif.

[Verse 1]

G D/F#

indah tentangmu indah

Em7 Bm

kan tersiksa di harapan

C D

membuatku mengerti

G D/F#

karena aku manusia

Em7 Bm

yang terbiasa ikuti cinta

C D

tak mau lagi terbawa

Bm Em

oleh nafsu dunia

Am

sebaiknya kau tunggu

D Dm F G

sampai aku pantaskan menjemputmu

[Chorus]

C

dan sebernanya aku tak diam

F G

seraya perhatikan jejak langkahmu

Em Am Dm7 G

walau terlihat diriku tak ada di dekatmu

C

semakin kau indah

F G

memperjelas setiap kelemahanku

Em Am

walau kau berharga

Dm7 G

sekarang bukan untuk berdua

[Verse 2]

G D/F#

jika kau berat untuk

Em7 Bm

memikirkan cinta yang diam

C D Bm Em

percayalah semua ini takkan berujung lama

Am

kita akan berdua

D Dm F G

tanpa harus terganggu oleh dosa

[Chorus]

C

dan sebernanya aku tak diam

F G

seraya perhatikan jejak langkahmu

Em Am Dm7 G

walau terlihat diriku tak ada di dekatmu

C

semakin kau indah

F G

memperjelas setiap kelemahanku

Em Am

walau kau berharga

Dm7 G C F

sekarang bukan untuk berdua

[Bridge]

C

menanti hingga nanti kita

F

kan saling melindungi rasa

C F

dijaganya untuk berdua

[Chorus]

C

dan sebernanya aku tak diam

F G

seraya perhatikan jejak langkahmu

Em Am Dm7 G

walau terlihat diriku tak ada di dekatmu

C

semakin kau indah

F G

memperjelas setiap kelemahanku

Em Am

walau kau berharga

Dm7 G C F

sekarang bukan untuk berdua

G C F

bukan untuk berdua

G C

nanti kita berdua

Itulah, chord gitar Cinta yang Diam dinyanyikan Ariel ft Difki Khalif, serta lirik lagu Cinta yang Diam dalam kunci gitar atau chord Ariel ft Difki Khalif.