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Chord Gitar Lagu Ketika Semua Telah Berakhir Mocca, Lirik Lagu Ketika Semua Telah Berakhir

Chord gitar Ketika Semua Telah Berakhir dinyanyikan Mocca ft Gardika Gigih, serta lirik lagu Ketika Semua Telah Berakhir dalam kunci gitar

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Chord Gitar Lagu Ketika Semua Telah Berakhir Mocca, Lirik Lagu Ketika Semua Telah Berakhir 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ketika Semua Telah Berakhir dinyanyikan Mocca ft Gardika Gigih.

Termasuk, lirik lagu Ketika Semua Telah Berakhir dalam kunci gitar atau chord Mocca ft Gardika Gigih.

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**
A F#m Bm E

*
A         E              F#m
Ketika semua telah berakhir
Bm             E           A
Hilang sudah harapan di hati
F#m                      B7
Ketika semua telah berakhir
Bm                  E        A
Takkan ada rasa di antara kita

A         E              F#m
Ketika semua telah berakhir
Bm          E           A
Ku tak tau apa yang kucari
F#m                      B7
Ketika semua telah berakhir
Bm                  E        A
Ku terduduk menunggu datangnya pagi

* Reff
Bm                    E                    A    F#m
Sesungguhnya ku telah rela melepaskan dirimu
Bm               E                          A    F#m
Hanya saja ku menyesal kau telah buang waktuku
Bm                E           A
Dan kini semuanya telah terjadi

A   E    F#m
Bm  E   A
F#m  B7
Bm  E   A

* Reff

Bm                    E                    A    F#m
Sesungguhnya ku telah rela melepaskan dirimu
Bm               E                          A    F#m
Hanya saja ku menyesal kau telah buang waktuku
Bm                E           A
Dan kini semuanya telah terjadi

* End

A  F#m Bm E
A         E              Fm
Ketika semua telah berakhir
B7             E          Amaj7
Hilang sudah harapan di hati

Itulah, chord gitar Ketika Semua Telah Berakhir dinyanyikan Mocca ft Gardika Gigih, serta lirik lagu Ketika Semua Telah Berakhir dalam kunci gitar atau chord Mocca ft Gardika Gigih. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )

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Sesungguhnya ku telah rela melepaskan dirimu
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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