Chord Gitar Lagu New Years Eve Ardhito Pramono, Lirik Lagu New Years Eve 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar New Years Eve dinyanyikan Ardhito Pramono.

Termasuk, lirik lagu New Years Eve dalam kunci gitar atau chord Ardhito Pramono.

[Intro]

Bb Gm C Ebm Bb Cm F7

[Verse 1]

Bb Gm

It’s nearly the new year’s eve

C7 F7

I’ve spent most my time with you

Bb Gm

With a buck of resolution

C F7

Sparks from the Christmas tree

[Chorus]

Fm Bb

And my baby, don’t you see?

Eb Ab7

I’m here standing with a glee

Dm7 Cm7 F7 Bb

The best new year’s eve I found with you

Gm7 C7 Ebm Bb A Cm7 F7

[Verse 2]

Bb Gm7

Whiskey, one for me

C7 F7

And my love is for you

Bb Gm7 Fm

We don’t even watch tv

C7 F7

Instead we’re dancing by the sea

[Chorus]

Fm7 Bb7

And my baby, don’t you see?

Ebmaj7 Ab7

I’m here standing with a glee

Dm7 G7 Cm7 F7 Dm7 G7

The best new year’s eve I found with you

Cm7 F7 Bb

Still the best new yеar’s eve I found with you

C7 Ebm Bb A7 Am Dbm Cm7 F

[Outro]

Happy holidays

Bb Dm Cm7 F Bb

Itulah, chord gitar New Years Eve dinyanyikan Ardhito Pramono, serta lirik lagu New Years Eve dalam kunci gitar atau chord Ardhito Pramono. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )