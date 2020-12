Chord Gitar Lagu Setengah Hatimu Dadali, Lirik Lagu Setengah Hatimu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Setengah Hatimu dinyanyikan Dadali.

Termasuk, lirik lagu Setengah Hatimu dalam kunci gitar atau chord Dadali.

Baca juga: Chord Gitar Kidung Kasmaran Okid Kres dan Lirik Lagu Kidung Kasmaran

Baca juga: Download Lagu MP3 Salah Tapi Baik Cakra Khan, Streaming MP3 Salah Tapi Baik

**

Am

Am Dm

Ada apa dengamu selama ini

E Am E

kau berubah tak sepeti biasanya..

Am Dm

seringkali kau buat aku menangis

E Am

kau tak pernah lagi pedulikan aku

* Reff

A Dm G

Bilang saja bila kau tak lagi cinta

C F

bilang saja bila sudah tak sayang

Dm E

aku tak ingin terus tersakiti

Am E

seperti ini

Am Dm

Ada apa dengamu selama ini

E Am E

kau berubah tak sepeti biasanya..

Am Dm

seringkali kau buat aku menangis

E Am

kau tak pernah lagi pedulikan aku

* Reff

A Dm G

Bilang saja bila kau tak lagi cinta

C F

bilang saja bila sudah tak sayang

Dm E

aku tak ingin terus tersakiti

Am A

seperti ini

Dm G

Jujur saja bila kau tak lagi cinta

C F

jujur saja bila kau tak sayang

Dm E

aku tak ingin hanya setengah hatimu

(F)

mencintai aku

F Dm Am E

F Dm E

* Reff

Dm G

Bilang saja bila kau tak lagi cinta

C F

bilang saja bila sudah tak sayang

Dm E

aku tak ingin terus tersakiti

Am A

seperti ini

Dm G

Jujur saja bila kau tak lagi cinta

C F

jujur saja bila kau tak sayang

Dm E

aku tak ingin hanya setengah hatimu

Am

mencintai aku

* End

Dm E

aku tak ingin hanya setengah hatimu

F Em Dm Am

mencintai aku... hoo ooo



(*)

Itulah, chord gitar Setengah Hatimu dinyanyikan Dadali, serta lirik lagu Setengah Hatimu dalam kunci gitar atau chord Dadali. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )