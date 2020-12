Nanang Ermanto Ingatkan PNS Baru Jangan Gadaikan SK untuk Beli Mpbil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Sebanyak 346 CPNS formasi 2018 diangkat menjadi PNS Lampung Selatan. Pengambilan sumpah janji PNS digelar di aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Senin (28/12).

Kepala BKD Puji Sukanto mengatakan, PNS yang diangkat ini terdiri dari 221 tenaga guru, 94 tenaga kesehatan, dan 30 tenaga teknis.

"Pengangkatan ini berdasarkan keputusan Bupati Lampung Selatan No. 800/182/V.05/2019 dan SK No. 800/183/V.05/2019 tertanggal 21 Februari 2019. Sebanyak 345 orang," kata Puji.

Pengangkatan juga dilakukan untuk calon PNS dari Sekolah Tinggi Transportasi Daerah dengan SK Pengangkatan No 800/184/V.05/2019 dengan jumlah satu orang.

Puji mengatakan, berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 dan PP No 17 Tahun 2020 tenang Perubahan PP No 11 Tahun 2017, CPNS harus memenuhi beberapa persyaratan.

"Calon PNS telah menjalani masa percbaan atau prajabatan selama 1 tahun yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan latihan terintegrasi. Lulus pelatihan dasar (diklat prajabatan), sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba," kata dia.

Bupati Nanang Ermanto mengingatkan kepada PNS yang telah diangkat untuk tidak dengan mudah menggadaikan SK PNS ke bank untuk hal yang kurang bermanfaat.

"Jangan digadaikan SK-nya hanya untuk membeli mobil. Kecuali untuk membeli rumah, tidak masalah," kata dia.

Nanang pun meminta kepada PNS yang baru diangkat untuk dapat menunjukan kinerja terbaiknya.(ded)