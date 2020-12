Artis Lidi Brugman Akhirnya Unggah Foto Pernikahan dengan Lucky Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Lidi Brugman akhirnya buka suara soal pernikahannya.

Lewat akun Instagramnya, Lidi Brugman posting foto dan video pernikahan dengan artis Lucky Perdana.

Dilihat di laman Instagram-nya, @lidibrugman, Lidi dan Lucky Perdana mengumbar senyum.

Usai mengunggah foto, Lidi Brugman kembali mengunggah sebuah video yang berdurasi kurang dari dua menit.

Video itu memperlihatkan bagaimana Lidi sedang berjuang untuk melahirkan di ruang persalinan.

Sementara Lucky Perdana yang tampak menunggu Lidi Brugman dari luar ruangan operasi.

Lucky menunjukan wajah tegang hingga akhirnya anak mereka lahir.

Adapun Lucky Perdana tampak menggendong sang bayi.

Sebelumnya dalam unggahan foto itu, Lidi menegaskan ia merupakan istri Lucky Perdana.

“Dear love, terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian dalam hidupku. I love you, today, tomorrow, always and forever. With love, your wife,” tulis Lidi Brugman.

Diberitakan sebelumnya Lucky Perdana dituduh berselingkuh oleh Veronica.

Tuduhan itu bahkan diungkap melalui media sosial dengan menyinggung soal perselingkuhan dan perzinaan.

Terkait hal itu, Lucky Perdana ogah menanggapi lebih jauh.

Namun, ia menilai Veronica memang kerap mempermalukannya sejak dulu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com