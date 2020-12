Chord Gitar Lagu Ahmad Ya Habibi Sabyan Gambus, Lirik Lagu Ahmad Ya Habibi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ahmad Ya Habibi dinyanyikan Sabyan Gambus.

Termasuk, lirik lagu Ahmad Ya Habibi dalam kunci gitar atau chord Sabyan Gambus.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta yang Diam Ariel ft Difki Khalif, Lirik Lagu Cinta yang Diam

Baca juga: Download Lagu MP3 Melawan Hati Fiersa Besari, Streaming MP3 Melawan Hati

Intro: Am G

Am

Ahmad ya habibi habibi

G

Habibi salam habibi

F E Am

Salam ‘alaikaa habibi

Am

Ahmad ya habibi habibi

G

Habibi salam habibi

F E Am

Salam ‘alaikaa habibi

Am

Ahmad ya habibi habibi

G

Habibi salam habibi

F E Am

Salam ‘alaikaa habibi

Reff I :

Am G

Ya aunal ghoribi salam ‘alaika

Dm Am

Amnun wasalaamun salam ‘alaika

Am G

Ya aunal ghoribi salam ‘alaika

Dm Am

Amnun wasalaamun salam ‘alaika

Em

Ahmad ya habibi

Am

Salam ‘alaikaa

Am

Ahmad ya habibi habibi

G

Habibi salam habibi

F E Am

Salam ‘alaikaa habibi

Am

Ahmad ya habibi habibi

G

Habibi salam habibi

F E Am

Salam ‘alaikaa habibi

Reff II :

Am G

Dinukal islaamu salam ‘alaika

Dm Am

Jitabil Qur’ani salam ‘alaika

Am G

Dinukal islaamu salam ‘alaika

Dm Am

Jitabil Qur’ani salam ‘alaika

Em

Ahmad ya habibi

Am

Salam ‘alaikaa

Am

Ahmad ya habibi habibi

G

Habibi salam habibi

F E Am

Salam ‘alaikaa habibi

Am

Ahmad ya habibi habibi

G

Habibi salam habibi

F E Am

Salam ‘alaikaa habibi

Itulah, chord gitar Ahmad Ya Habibi dinyanyikan Sabyan Gambus, serta lirik lagu Ahmad Ya Habibi dalam kunci gitar atau chord Sabyan Gambus. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )