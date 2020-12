Chord Gitar Lagu Kuyakin Bahagia Rey Mbayang ft Dinda Hauw, Lirik Lagu Kuyakin Bahagia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kuyakin Bahagia dinyanyikan Rey Mbayang ft Dinda Hauw.

Intro : C G F..

Am G F..

C G

cinta.. kamu datang

Am F

membawa.. berjuta mimpi..

C G

yang dulu.. tak pernah kurasa

Am F

ini.. seperti nyata..



Int. Am G F

hu.. hu.. u uu..

Am G F

hu.. hu.. u uu..

C G

hadirmu.. memberi warna

Am F

hariku.. menjadi indah..

C G

lepaskan.. semua luka

Am F

membawa.. berjuta bahagia ..

Am G

hanya kau yang mengerti

F G

menyentuh relung hatiku..

Reff :

C G F C

kuyakin kau dikirim Tuhan untukku

F Am G

tuk bahagiakanku selamanya..

C G F C

hanya ada kita yang saling menjaga

F Am G

cinta takkan pernah berakhir..

F G (C)

kuyakin kita kan bahagia..

C G F

ha a a.. a a a..

Am G F

a ha a a.. a a aha..

Musik : Dm Em F G

(hu u uu..uu uu..)