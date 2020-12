Chord Gitar Lagu Salam Balik Mala Agatha, Lirik Lagu Salam Balik 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Salam Balik dinyanyikan Mala Agatha.

Termasuk, lirik lagu Salam Balik dalam kunci gitar atau chord Mala Agatha.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta yang Diam Ariel ft Difki Khalif, Lirik Lagu Cinta yang Diam

Baca juga: Download Lagu MP3 Melawan Hati Fiersa Besari, Streaming MP3 Melawan Hati

Intro : C G/B Am A

Dm A G

C G/B

salam balik untuk cinta

Am Em

yang pernah di hati

F G C

kini kau datang lagi

F G Em

masihkah kau teringat

A Dm

engkau menyakiti

G

terlanjur dalam diriku mencintai

C G/B Bb

dirimu sepenuh hati

A Dm

sepenuh cinta

G

tapi mengapa kau pergi

C G/B Bb

tak bisa terima diriku

A Dm

terima kenyataanku yang

G

tak sebanding denganku

Int. F G C

.

Reff :

Am Em

biar kujalani

F C

hidup tanpa cinta lagi

Dm G C C-G/B

jika hanya untuk menyakiti

Am Em

hapuslah rasa ini

F C

tlah ku anggap engkau mati

Dm G C

lupakan aku tak mungkin ku kembali

Musik : F G Em Am

Dm D G

F G C

.

C G/B

salam balik untuk cinta

Am Em

yang pernah di hati

F G C

kini kau datang lagi

F G Em

masihkah kau teringat

A Dm

engkau menyakiti

F G

terlanjur dalam diriku mencintai

C G/B Bb

dirimu sepenuh hati

A Dm

sepenuh cinta

G

tapi mengapa kau pergi

C G/B Bb

tak bisa terima diriku

A Dm

terima kenyataanku yang

G

tak sebanding denganku

Int. F G C..-G/B

.

Reff :

Am Em

biar kujalani

F C

hidup tanpa cinta lagi

Dm G C C-G/B

jika hanya untuk menyakiti



Am Em

hapuslah rasa ini

F C

tlah ku anggap engkau mati

Dm G C

lupakan aku tak mungkin ku kembali

Itulah, chord gitar Salam Balik dinyanyikan Mala Agatha, serta lirik lagu Salam Balik dalam kunci gitar atau chord Mala Agatha. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )