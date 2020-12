Chord Gitar Lagu Sebujur Bangkai Rhoma Irama, Lirik Lagu Sebujur Bangkai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sebujur Bangkai dinyanyikan Rhoma Irama.

Termasuk, lirik lagu Sebujur Bangkai dalam kunci gitar atau chord Rhoma Irama.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta yang Diam Ariel ft Difki Khalif, Lirik Lagu Cinta yang Diam

Baca juga: Download Lagu MP3 Melawan Hati Fiersa Besari, Streaming MP3 Melawan Hati

Intro: Am F G AmG F Am Am Am Dm Am



Am G Am

Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal Nyawa

Am G Am

Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama

Am F F G F

Secepatnya jasad dipendam

Am F

Secepatnya jasad dipendam

G Am

Karena tak lagi dibutuhkan

Am F

Diri yang semula dipuja

G E F E

Kini bangkai tak berguna..aa..oohh

Am G Am

Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih

Am Bb Am

Kini harus berpindah, terkubur..dalam perut bumi

Musik : Em Am F Am Am G F Am Am E F E



Am F E

Kalau selama ini diri berhiaskan

Dm Am Am E F E

Emas intan permata bermandi cahaya

Am F E

Tetapi kali ini di dalam kuburan

Dm Am

Gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman

Am F

Terputuslah ....pergaulan

Am F

Terbujurlah sendirian

E F Am Am Dm Am

Diri terbungkus kain kafan

Am G Am

Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja

Am G Am

Kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya



Am F F G F

Jadi santapan cacing tanah

Am F

Jadi santapan cacing tanah

G Am

Sampai yang tersisa kerangka

Am F

Begitulah suratan badan

G E F E

Ke bumi dikembalikan...aa...aa..ann

Am G Am

Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa

Am Bb

Bahwa maut kan datang menjelang.....

Itulah, chord gitar Sebujur Bangkai dinyanyikan Rhoma Irama, serta lirik lagu Sebujur Bangkai dalam kunci gitar atau chord Rhoma Irama. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )