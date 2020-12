Chord Gitar Lagu Sedari Dulu Tompi, Lirik Lagu Sedari Dulu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sedari Dulu dinyanyikan Tompi.

Em-Bm-C

Em-Bm-C



Em Bm

Hatiku berharap



Am Em

Mungkin engkau kan berubah



Em Bm

Bisa mencintai aku



Am D

Seperti hatiku padamu



Em Bm

Hujan badai kan kutempuh



C Em

Bintang dilangit kan kuraih



Em Bm

Bila harus ku kan merayu



C D

Untuk cintamu bagiku



Am

Cintamu tlah menjadi candu



Em

Cintamu tlah membuatku membisu



Am

Cintamu ohh seindah lagu



F D

Membuatku tak bisa berpaling darimu



Reff :



G D

Kau adalah belahan jiwa



Em D

Kutahu itu sayang sedari dulu



G D

Kau cinta yang hembuskan aku



Em D

Surga dunia disepanjang nafasku



G D

Kau adalah belahan jiwa



Em D

Aku cinta kamu sedari dulu



C Cm

Dan aku takkan berpaling darimu



Em Bm C

Sayangku hanya kamu





Em Bm

Cintaku telah terlabuh



Am Em

Berhenti selamanya dihatimu



Em Bm

Takkan kukayuh menjauh



Am F D

Biar kurapatkan cintaku padamu



Am

Cintamu tlah menjadi candu



Em

Cintamu tlah membuatku membisu



Am

Cintamu ohh seindah lagu



F D

Hanya dirimu satu ohh cintaku



G D

Kau adalah belahan jiwa



Em D

Kau adalah belahan jiwa



G D

Kau adalah belahan jiwa



Em D

Kau adalah belahan jiwa



G D

Kau adalah belahan jiwa



Em D

Aku cinta kamu sedari dulu



C Cm

Dan aku takkan berpaling darimu



G

Hanya kamu

