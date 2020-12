Chord Gitar Lagu Wong Nomer 2 Dhevy Geranium, Lirik Lagu Wong Nomer 2 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Wong Nomer 2 dinyanyikan Dhevy Geranium.

Termasuk, lirik lagu Wong Nomer 2 dalam kunci gitar atau chord Dhevy Geranium.

Intro Dm G Em Am

Fm C Fm G

C G/B Am Em

bingung aku kudu piye

F G C

kok koyo ngene dalan uripku iki

Dm

dadi wong nomer loro

Am

neng jero atimu

F G

mung mangan ati sing tak rasakne



Chorus

C G

duh Gusti bayangan nopo

Am Em

kok jodohne wong sing tak jogo

F

yen pancen wes takdire

C Am

aku nyuwun jembar ati

Dm G C

duh Gusti.. aku njaluk ganti

Int. Am Dm G C

Am Dm F G C

.

C G/B Am Em

yen pancen dadi dalane Gusti

F G C

mbesok aku bakal kelangan awakmu

Dm G

tak titipke sangkeng wengi

Em Am

cerito kenangan iki

F G C G

awak'e dewe raiso podo nduweni



C G/B Am Em

kahanan opo sing kudu tak tompo

F G C

kok koyo ngene dalan uripku iki

Dm

dadi wong nomer loro

Am

neng jero atimu

F G

mung mangan ati sing tak rasakne

Chorus

G-F -Em C G

duh Gusti bayangan nopo

Am Em

kok jodohne wong sing tak jogo

F

yen pancen wes takdire

C Am

aku nyuwun jembar ati

Dm G C

duh Gusti aku njaluk ganti

Dm G G# G C

duh Gusti enggal paringi ganti huu

