Pesan Pilu Keanu Massaid untuk Sang Ibu Angelina Sondakh yang Ulang Tahun di Penjara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anak Angelina Sondakh dan Adjie Massaid, Keanu Massaid memang rajin mengunggah kegiatannya di laman Instagram.

Nah, di hari ulang tahun Angelina Sondakh yang ke-42 pada 28 Desember 2020, Kenau tampak menunjukkan rasa sayangnya pada sang ibu.

Ia mengunggah foto ibunya yang sudah diedit dengan menambahkan emoji cinta, bintang, daun, dan mahkota.

"You are not alone, we are here for you. We will never leave you lonely.

(Mama tidak sendiri, kami ada untukmu. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian)" tulisnya pada foto.

Dalam kolom keterangan, Keanu mengakatan editan itu dibuatnya bersama Mudji Massaid.

"Happy birthday Mama. Me and @mudji_massaid made this card for you. We love you

(Selamat ulang tahun Mama. Aku dan @mudji_massaid membuat kartu ini untukmu. Kami mencintaimu)," tulisnya.

Netizen pun langsung ikut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Angelina Sondakh.