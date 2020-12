Chord Gitar Lagu Bawa De Jauh Anggel ft Febrian Sapulete, Lirik Lagu Bawa De Jauh 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bawa De Jauh dinyanyikan Anggel ft Febrian Sapulete.

Termasuk, lirik lagu Bawa De Jauh dalam kunci gitar atau chord Anggel ft Febrian Sapulete.

Capo fret 4

Intro: G D Em D

C G Am D

G D Em D

C G Am D



G D

coba diawal harusnya ko bilang

Em D

su terlanjur sa pu hati ko tilang

C G

mo bagaimana sio ko pu cara

Am D

sungguh hati susah untuk sa mo rela

G D

diamkan semua tra mungkin sa kan mampu

Em D

lewati semua sio sa membisu

C G

mana janji itu yang dulu

Am D

sio manis memang ko pu janji palsu



Reff :

G D

bawa de jauh sudah jangan bale bale

Em D

mo bagaimana lagi kalo su tapele

C G

sa su rela ko bawa jauh

Am D

sa trakan kembali untuk mo terjatuh



G D

perlahan ko hancurkan sa pu perasaan

Em D

dimana saat pertengahan sa berjuang

C G

pigi jauh sudah cinta

Am D

jang ingat kembali untuk tong mengulang



Musik: G D Em D

ooo..hu..ooo uuu..

C G Am D

.

G

pasti ko taukan

D

sa ni yang tra mampu berikan

Em

senyum dibalik kesedihan

D

sa tra bisa tipu perasaan

C

terasa lenyap perlahan hilang

G

tapi senyap hati mau bilang

Am

jang ragu masih ada hari esok

D

salah hari ini perbaiki untuk besok

G

kadang termenung

D

berpikir andai kata

Em

sa su mengalah bah

D

kenapa ko masih saja terus menyiksa

C

segala cara sa lakukan

G

agar sa dapatkan jalan keluar

Am

tapi Tuhan beri cobaan

D

tetap tenang semua telah ditentukan



G

butakan separuh hati

D

disaat cinta semua sa kasih

Em

sulit sa pahami

D

entah kenapa semua jadi begini

C

ketika di dalam sa tau

G

itu semua hanyalah pilu

Am

jujur sa akan berpaling

D

kembali ulang sa trakan menjalin you



G

kini yang sa rasa

D

hanyalah tipuan sesaat

Em

palsu yang ko kasih

D

begitu pula yang sa dapat

C

enak ko taruh luka dihati

G

biar sa pergi trakan kembali

Am

ingatlah sa yang pernah berjuang

G

mati-matian namun ko lepas dan ko pergi



Reff :

G D

bawa de jauh sudah jangan bale bale

Em D

mo bagaimana lagi kalo su tapele

C G

sa su rela ko bawa jauh

Am D

sa trakan kembali untuk mo terjatuh



G D

perlahan ko hancurkan sa pu perasaan

Em D

dimana saat pertengahan sa berjuang

C G

pigi jauh sudah cinta

Am D

jang ingat kembali untuk tong mengulang



Musik: G D Em D

ouwo..huwo..o

C G Am D

hoo

Itulah, chord gitar Bawa De Jauh dinyanyikan Anggel ft Febrian Sapulete, serta lirik lagu Bawa De Jauh dalam kunci gitar atau chord Anggel ft Febrian Sapulete.