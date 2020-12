Chord Gitar Lagu Cinta Beda Agama Vicky Salamor, Lirik Lagu Cinta Beda Agama 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Beda Agama dinyanyikan Vicky Salamor.

Termasuk, lirik lagu Cinta Beda Agama dalam kunci gitar atau chord Vicky Salamor.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta yang Diam Ariel ft Difki Khalif, Lirik Lagu Cinta yang Diam

Baca juga: Download Lagu MP3 Melawan Hati Fiersa Besari, Streaming MP3 Melawan Hati

C

Sekarang dan selamanya

F

Beta yakin cuma ale

G

Yang terbaik

C

Paling terbaik

C

Cinta su di tengah jalan

F

Seng mungkin beta akhiri

G

Hubungan ini

C

Nona jantong hati

Am F

Biar orang tau katong berbeda sayang

C

Tapi beta tetap cinta

G

Walau beda agama

Am F

Terserah dong samua mo bilang apa di belakang

C

Beta seng paduli

G

Beta tetap cinta

C

Nona par beta se anugrah

F

Dari Yang Kuasa

C

Percaya beda keyakinan

G

Tapi se takdir for beta

C

Doa par nona tulus suci

F

Mo sehidup semati

C G

Katong pung cinta

C

Satukan perbedaan

C F G C G

C

Sekarang dan selamanya

F

Beta yakin cuma ale

G

Yang terbaik

C

Paling terbaik

C

Cinta su di tengah jalan

F

Seng mungkin beta akhiri

G

Hubungan ini

C

Nona jantong hati

Am F

Biar orang tau katong berbeda sayang

C

Tapi beta tetap cinta

G

Walau beda agama

Am F

Terserah dong samua mo bilang apa di belakang

C

Beta seng paduli

G

Beta tetap cinta

C

Nona par beta se anugrah

F

Dari Yang Kuasa

C

Percaya beda keyakinan

G

Tapi se takdir for beta

C

Doa par nona tulus suci

F

Mo sehidup semati

C G

Katong pung cinta

C G F C

Satukan perbedaan.....

Am G F G

Am F

Biar orang tau katong berbeda sayang

C

Tapi beta tetap cinta

G

Walau beda agama

Am F

Terserah dong samua mo bilang apa di belakang

C

Beta seng paduli

G

Beta tetap cinta

C

Nona par beta se anugrah

F

Dari Yang Kuasa

C

Percaya beda keyakinan

G

Tapi se takdir for beta

C

Doa par nona tulus suci

F

Mo sehidup semati

C G

Katong pung cinta

C

Satukan perbedaan

F G

Katong pung cinta

C

Satukan perbedaan

Itulah, chord gitar Cinta Beda Agama dinyanyikan Vicky Salamor, serta lirik lagu Cinta Beda Agama dalam kunci gitar atau chord Vicky Salamor. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )