Chord Gitar Lagu Pharmakon Humbird, Lirik Lagu Pharmakon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pharmakon dinyanyikan Humbird.

Termasuk, lirik lagu Pharmakon dalam kunci gitar atau chord Humbird.

Intro

G

Verse 1

G

I will be your pharmakon

G

Keep you well when day is young

G

Light your life just like the sun

G

Steal your breath when day is done

Refrain

Em C G

Love like a poison

Em C G

September is going, going, gone

Verse 2

G

I will be your remedy

G

Bring you up and help you see

G

Hold you close then set you free

G

Promise what I cannot keep

Refrain

Em C G

Buried deep is a quiet seed

Em C G

Winter comes and all the small creatures sleep

Verse 3

G

I will be your rising moon

G

Across the water, calling loon

G

Here and there but leaving soon

G

Lonely and pining for you

Refrain

Em C G

Love, you're a fickle rule

Em

Go home, you're drunk

C G

You wandering fool

Verse 4

G

I will be your pharmakon

G

Keep you well when day is young

G

Light your life just like the sun

G

Steal your breath when day is done

Refrain

Em C G

Love like a poison

Em C G

September is going, going

Itulah, chord gitar Pharmakon dinyanyikan Humbird, serta lirik lagu Pharmakon dalam kunci gitar atau chord Humbird. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )