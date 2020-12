Chord Gitar Lagu Sa Terima Resiko Indah ft Bagarap, Lirik Lagu Sa Terima Resiko 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sa Terima Resiko dinyanyikan Indah ft Bagarap.

Termasuk, lirik lagu Sa Terima Resiko dalam kunci gitar atau chord Indah ft Bagarap.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta yang Diam Ariel ft Difki Khalif, Lirik Lagu Cinta yang Diam

Baca juga: Download Lagu MP3 Melawan Hati Fiersa Besari, Streaming MP3 Melawan Hati

Capo di fret 4

Intro D G D A

D G D A D

D

awal sa lihat ko ho wow

G

ko pu gaya paling beda

D

sa tinggal lihat ko ho wow

A

sa pu hati tambah senang

D

sa tara mau go go go

G

sa tahan di posisi (get it done)

D

kalau ade kosong

A D

kalau ade mau nanti hati kaka isi



D G

3 3 321 sa gelisa

D

ko punya manis bikin sa tra mau pindah

A

sa masih pantau sa tra mau sei

D

ko pu tarikan buat sa tetap stay

G

sa tetap stay sa trakan go

D

sa mo bilang sa suka ko

A D

sa maju muka sa terima resiko..

Int. D G D A

D G D A D

.

D G

sio kaka ada lagi pantau kaka dari jauh

D

ade malu malu tapi mau

A

ade bingung untuk kasih tau

D G

sio kaka lihat kaka ade tara bisa move on

D

ade tinggal tunggu kaka punya respon

A D

biar torang baku tukar nomor telfon

Chorus

D

awal sa lihat ko ho wow

G

ko pu gaya paling beda

D

sa tinggal lihat ko ho wow

A

sa pu hati tambah senang



D

sa tara mau go go go

G

sa tahan di posisi (get it done)

D

kalau ade kosong

A D

kalau ade mau nanti hati kaka isi

D G

3 3 321 sa gelisa

D

ko punya manis bikin sa tra mau pindah

A

sa masih pantau sa tra mau sei

D

ko pu tarikan buat sa tetap stay

G

sa tetap stay sa trakan go

D

sa mo bilang sa suka ko

A D

sa maju muka sa terima resiko