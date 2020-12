Chord Gitar Lagu Siapa Dia Papinka, Lirik Lagu Siapa Dia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Siapa Dia dinyanyikan Papinka.

Termasuk, lirik lagu Siapa Dia dalam kunci gitar atau chord Papinka.

Intro G Am D G

Em Am D G

G Am

Saat pertama ku melihat dirinya

D G

Hatiku bertanya-tanya siapa sih dia

G

Dag dug jantungku

Am

Berdebar tak menentu

D G

Diakah jodohku

G Am

Terus ku mencoba mendekati dirinya

D G

Lalu ku bertanya siapakah namanya

G Am

Diapun tersenyum tersipu malu-malu

D G

Berdebar jantungku



Am D

Sayang Jantung ini berdebar

G E

Sayang berdegup tak karuan

Am D

Sayang ku mau bilang



Chorus

G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Cintaku ini bukanlah cinta palsu

D G

Jangan abaikan cintaku

G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Karena dirimu yang terbaik untukku

D G

Terima cintaku



G Am

Terus ku mencoba mendekati dirinya

D G

Lalu ku bertanya siapakah namanya

G Am

Diapun tersenyum tersipu malu-malu

D G

Berdebar jantungku

Am D

Sayang Jantung ini berdebar

G E

Sayang berdegup tak karuan

Am D

Sayang ku mau bilang.



Chorus

G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Cintaku ini bukanlah cinta palsu

D G

Jangan abaikan cintaku

G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Karena dirimu yang terbaik untukku

D G

Terima cintaku



Interlude G Am D G

Em Am D G

.

Am D

Sayang Jantung ini berdebar

G E

Sayang berdegup tak karuan

Am D

Sayang ku mau bilang ooh



Chorus

G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Cintaku ini bukanlah cinta palsu

D G

Jangan abaikan cintaku



G Am

Bolehkah aku jadi kekasihmu

D G

Bolehkah aku mencintai dirimu

E Am

Karena dirimu yang terbaik untukku

D C D C

Terima cintaku, Terima cintaku

D G

Terima cintaku

