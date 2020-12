Chord Gitar Lagu Siji Saklawase Raffi Ahmad ft Nagita Slavina, Lirik Lagu Siji Saklawase

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Siji Saklawase dinyanyikan Raffi Ahmad ft Nagita Slavina.

Termasuk, lirik lagu Siji Saklawase dalam kunci gitar atau chord Raffi Ahmad ft Nagita Slavina.

[Intro]

D

D Am

Pernah ku lihat lukisan cantik

A# D

Tujuh bidadari dari langit

Bm Em

Namun saat ku lihat dirimu

A D

Cantikmu mengalahkan semua

G Am

Pernah ku baca puisi raja

Cm G

Syairnya indah getarkan rasa

Em Am

Namun saat namamu disebut

D G

Ku tergetar jiwa penuh rasa

Em Am

Tuhan yang berikan rasa cinta

A F D

Rasa kasih sayang, hu uu..

[Chorus]

C D Bm Em

Buat apalah susah, cari ke sana ke sini

Am D Dm G

Sudah di depan mata, kamulah takdirku

C D

Tuhan ciptakan kamu

Bm Em

Tuhan ciptakan aku

Am G

Kita berdua

C D

diizinkan bersama dan bersatu.. selamanya..

G Am

Seperti embun mengerti pagi

Cm G

Seperti ombak paham samudra

Em Am

Kita yang beda t'lah disatukan

D G

Dengan kekuatan cinta kasih

Em Am

Jadilah kisah ini abadi

Am D Cm G

Kamulah takdirku



[Interlude]

C F Fm C Am Dm

D/F# G E A F# Bm C D