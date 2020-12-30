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Chord Gitar Lagu Siji Saklawase Raffi Ahmad ft Nagita Slavina, Lirik Lagu Siji Saklawase
chord gitar Kamulah Takdirku dinyanyikan Raffi Ahmad ft Nagita Slavina, serta lirik lagu Kamulah Takdirku dalam kunci gitar atau chord Raffi Ahmad
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Siji Saklawase dinyanyikan Raffi Ahmad ft Nagita Slavina.
Termasuk, lirik lagu Siji Saklawase dalam kunci gitar atau chord Raffi Ahmad ft Nagita Slavina.
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[Intro]
D
D Am
Pernah ku lihat lukisan cantik
A# D
Tujuh bidadari dari langit
Bm Em
Namun saat ku lihat dirimu
A D
Cantikmu mengalahkan semua
G Am
Pernah ku baca puisi raja
Cm G
Syairnya indah getarkan rasa
Em Am
Namun saat namamu disebut
D G
Ku tergetar jiwa penuh rasa
Em Am
Tuhan yang berikan rasa cinta
A F D
Rasa kasih sayang, hu uu..
[Chorus]
C D Bm Em
Buat apalah susah, cari ke sana ke sini
Am D Dm G
Sudah di depan mata, kamulah takdirku
C D
Tuhan ciptakan kamu
Bm Em
Tuhan ciptakan aku
Am G
Kita berdua
C D
diizinkan bersama dan bersatu.. selamanya..
G Am
Seperti embun mengerti pagi
Cm G
Seperti ombak paham samudra
Em Am
Kita yang beda t'lah disatukan
D G
Dengan kekuatan cinta kasih
Em Am
Jadilah kisah ini abadi
Am D Cm G
Kamulah takdirku
[Interlude]
C F Fm C Am Dm
D/F# G E A F# Bm C D
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Pernah ku lihat lukisan cantik
Buat apalah susah cari ke sana ke sini
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