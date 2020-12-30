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Chord Gitar Lagu Siji Saklawase Raffi Ahmad ft Nagita Slavina, Lirik Lagu Siji Saklawase

chord gitar Kamulah Takdirku dinyanyikan Raffi Ahmad ft Nagita Slavina, serta lirik lagu Kamulah Takdirku dalam kunci gitar atau chord Raffi Ahmad

zoom-inlihat foto Chord Gitar Lagu Siji Saklawase Raffi Ahmad ft Nagita Slavina, Lirik Lagu Siji Saklawase
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Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Siji Saklawase Raffi Ahmad ft Nagita Slavina, Lirik Lagu Siji Saklawase. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Siji Saklawase dinyanyikan Raffi Ahmad ft Nagita Slavina.

Termasuk, lirik lagu Siji Saklawase dalam kunci gitar atau chord Raffi Ahmad ft Nagita Slavina.

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[Intro]

D

 D                              Am
   Pernah ku lihat lukisan cantik
A#                           D
   Tujuh bidadari dari langit
Bm                                Em
    Namun saat ku lihat dirimu
A                                       D
   Cantikmu mengalahkan semua

G                              Am
   Pernah ku baca puisi raja
Cm                             G
   Syairnya indah getarkan rasa
Em                                Am
   Namun saat namamu disebut
D                              G
   Ku tergetar jiwa penuh rasa
Em                                 Am
   Tuhan yang berikan rasa cinta
    A              F             D
Rasa kasih sayang, hu uu..

[Chorus]
C           D              Bm              Em
Buat apalah susah, cari ke sana ke sini
Am             D              Dm              G
Sudah di depan mata, kamulah takdirku
C                D
Tuhan ciptakan kamu
Bm             Em
Tuhan ciptakan aku
Am             G
Kita berdua
    C                                      D
diizinkan bersama dan bersatu.. selamanya..

G                                    Am
   Seperti embun mengerti pagi
Cm                                 G
   Seperti ombak paham samudra
Em                                 Am
   Kita yang beda t'lah disatukan
D                                 G
   Dengan kekuatan cinta kasih
Em                        Am
   Jadilah kisah ini abadi
    Am     D       Cm G
Kamulah takdirku

 
[Interlude]

C F Fm C Am Dm
D/F# G E A F# Bm C D

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Pernah ku lihat lukisan cantik
Buat apalah susah cari ke sana ke sini
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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