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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Tawuran Pelajar Endank Soekamti, Lirik Lagu Tawuran Pelajar

chord gitar Tawuran Pelajar dinyanyikan Endank Soekamti, serta lirik lagu Tawuran Pelajar dalam kunci gitar atau chord Endank Soekamti.

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Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Tawuran Pelajar Endank Soekamti, Lirik Lagu Tawuran Pelajar. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tawuran Pelajar dinyanyikan Endank Soekamti.

Termasuk, lirik lagu Tawuran Pelajar dalam kunci gitar atau chord Endank Soekamti.

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Am              Em
Akibat kurang apresiasi
Dm                Am
Atas potensi yang dimiliki
Am              Em
Sekolah hanya beri ijazah
Dm                Am
Diukur dengan standar yang sama

*
Am                Em
Butuh ruang ekspresikan diri
Dm                Am
Atas potensi yang dimiliki
Am              Em
Berlarian di tempat yang salah
Dm                   Am
Penghargaan yang tak seharusnya

 
F-E 4x

Reff:
  -G  Am      Em
  Tawuran pelajar
         G       Am
  Hancurkan harapan
  -G  Am      Em
  Tawuran pelajar
        G       Am
  Bunuh kesempatan

Int. Am Dm Am

Am              Em
Akibat kurang apresiasi
Dm                Am
Butuh ruang ekspresikan diri
Am                Em
Berakhir dengan cari sensasi
Dm               Am
Pelarian yang salah terjadi

F-E 4x

Reff:
  -G  Am      Em
  Tawuran pelajar
         G       Am
  Hancurkan harapan
  -G  Am      Em
  Tawuran pelajar
        G       Am
  Bunuh kesempatan

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Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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