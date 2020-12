Chord Gitar Lagu Tawuran Pelajar Endank Soekamti, Lirik Lagu Tawuran Pelajar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tawuran Pelajar dinyanyikan Endank Soekamti.

Am Em

Akibat kurang apresiasi

Dm Am

Atas potensi yang dimiliki

Am Em

Sekolah hanya beri ijazah

Dm Am

Diukur dengan standar yang sama

*

Am Em

Butuh ruang ekspresikan diri

Dm Am

Atas potensi yang dimiliki

Am Em

Berlarian di tempat yang salah

Dm Am

Penghargaan yang tak seharusnya



F-E 4x

Reff:

-G Am Em

Tawuran pelajar

G Am

Hancurkan harapan

-G Am Em

Tawuran pelajar

G Am

Bunuh kesempatan

Int. Am Dm Am

Am Em

Akibat kurang apresiasi

Dm Am

Butuh ruang ekspresikan diri

Am Em

Berakhir dengan cari sensasi

Dm Am

Pelarian yang salah terjadi

F-E 4x

Reff:

-G Am Em

Tawuran pelajar

G Am

Hancurkan harapan

-G Am Em

Tawuran pelajar

G Am

Bunuh kesempatan