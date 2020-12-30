Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Tawuran Pelajar Endank Soekamti, Lirik Lagu Tawuran Pelajar
chord gitar Tawuran Pelajar dinyanyikan Endank Soekamti, serta lirik lagu Tawuran Pelajar dalam kunci gitar atau chord Endank Soekamti.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tawuran Pelajar dinyanyikan Endank Soekamti.
Termasuk, lirik lagu Tawuran Pelajar dalam kunci gitar atau chord Endank Soekamti.
Baca juga: Chord Gitar Lagu Tepung Kanji Syahiba Saufa, Lirik Lagu Tepung Kanji
Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Semua Tentang Kita Peterpan, Waktu Terasa Semakin Berlalu
Am Em
Akibat kurang apresiasi
Dm Am
Atas potensi yang dimiliki
Am Em
Sekolah hanya beri ijazah
Dm Am
Diukur dengan standar yang sama
*
Am Em
Butuh ruang ekspresikan diri
Dm Am
Atas potensi yang dimiliki
Am Em
Berlarian di tempat yang salah
Dm Am
Penghargaan yang tak seharusnya
F-E 4x
Reff:
-G Am Em
Tawuran pelajar
G Am
Hancurkan harapan
-G Am Em
Tawuran pelajar
G Am
Bunuh kesempatan
Int. Am Dm Am
Am Em
Akibat kurang apresiasi
Dm Am
Butuh ruang ekspresikan diri
Am Em
Berakhir dengan cari sensasi
Dm Am
Pelarian yang salah terjadi
F-E 4x
Reff:
-G Am Em
Tawuran pelajar
G Am
Hancurkan harapan
-G Am Em
Tawuran pelajar
G Am
Bunuh kesempatan
chord gitar Tawuran Pelajar
chord Tawuran Pelajar
Tawuran Pelajar chord
Tawuran Pelajar
kunci gitar Tawuran Pelajar
lirik lagu Tawuran Pelajar
chord Endank Soekamti
Endank Soekamti
chord gitar
kunci gitar
chord lagu
chord dan lirik
chord
Akibat kurang apresiasi
Butuh ruang ekspresikan diri
Tribunlampung.co.id
|Chord Gitar Lagu Siji Saklawase Raffi Ahmad ft Nagita Slavina, Lirik Lagu Siji Saklawase
|Chord Gitar Lagu Story Short Taylor Swift, Lirik Lagu Story Short
|Chord Gitar Lagu The Cuppycake Song Amy Castle, Lirik Lagu The Cuppycake Song
|Chord Gitar Lagu Cover Me Up Jason Isbell, Lirik Lagu Cover Me Up
|Chord Gitar Lagu Sudahkah Eclat, Lirik Lagu Sudahkah