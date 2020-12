Chord Gitar Lagu The Cuppycake Song Amy Castle, Lirik Lagu The Cuppycake Song

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar The Cuppycake Song dinyanyikan Amy Castle.

Termasuk, lirik lagu The Cuppycake Song dalam kunci gitar atau chord Amy Castle.

[Verse ]

C7 F C F C

You're my hunny bun, sugar plum, pumpy umpy umpkin.

F G C

You're my sweetie pie.

C G7 C G7

You're my cuppy cake, gumdrop, snoogums boogums, you're

C G F

The apple of my eye

C7 F C F C F G C

And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here.

C G7 C G7

And I love to sing this song to you,

C G F

Because you are so dear!

C7 F C F C

You're my hunny bun, sugar plum, pumpy umpy umpkin.

F G C

You're my sweetie pie.

C G7 C G7

You're my cuppy cake, gumdrop, snoogums boogums, you're

C G F

The apple of my eye

C7 F C F C F G C

And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here.

C G7 C G7

And I love to sing this song to you,

C G F

Because you are so dear!

Itulah, chord gitar The Cuppycake Song dinyanyikan Amy Castle, serta lirik lagu The Cuppycake Song dalam kunci gitar atau chord Amy Castle.