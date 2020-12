Chord Gitar Lagu Berbeza Kasta Thomas Arya dan Lirik Lagu Berbeza Kasta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Berbeza Kasta dinyanyikan Thomas Arya.

Termasuk, lirik lagu Berbeza Kasta dalam kunci gitar atau chord Thomas Arya.

(Intro)

Am G G Am

G Am G Am

Am Dm

haruskah.. berakhir sampai di sini

G

cinta yang dulu kita bina

F G Am

kini telah layu di dalam hati..

(Intro)

F G Am

Am Dm

sudahlah.. cukuplah sampai di sini

G

percuma saja berkasih

F G Am

kita sudah tak sehaluan lagi..

G

perbezaan kasta yang jauh

F G Am

aku tahu siapalah diriku

G

terlalu dalam jurang pemisah

F G Am E

kasih sudah berakhir di sini saja..