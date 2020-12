Chord Gitar Lagu Dendang Harapan Heruwa, Lirik Lagu Dendang Harapan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dendang Harapan dinyanyikan Heruwa.

Termasuk, lirik lagu Dendang Harapan dalam kunci gitar atau chord Heruwa.

Intro : Am C Dm Am

Dm Am Em Am

Am C Dm Am

Dm Am Em Am



Am C

jangan bersedih hati

Dm Am

jangan hilang harapan

Dm Am

yakinlah hari lebih baik

Em Am

pasti kan datang

Am C

jangan bersedih hati

Dm Am

mari coba berdendang

Dm Am

walau kadang sesak di dada

Em Am

bikin meradang

Dm Am

dunia sedang tidak baik-baik saja

Dm Am

disana-sini orang-orang merana

Dm Am

tapi selama bumi masih berputar

Em Dm

selama itu pasti masih

Am G Am

ada ha-ra-pan



Reff :

Am C

jangan bersedih hati

Dm Am

jangan hilang harapan

Dm Am

yakinlah hari lebih baik

Em Am

pasti kan datang

Am C

jangan bersedih hati

Dm Am

mari coba berdendang

Dm Am

walau kadang sesak di dada

Em Am

bikin meradang

Dm Am

teringat waktu kita tertawa

Dm Am

berkumpul bersama didalam suka cita

Dm Am

di bawah asuhan dewi purnama

Em Dm

nanti berjumpa lagi

Am G Am

setelah badai reda

Reff :

Am C

jangan bersedih hati

Dm Am

jangan hilang harapan

Dm Am

yakinlah hari lebih baik

Em Am

pasti kan datang

Am C

jangan bersedih hati

Dm Am

mari coba berdendang

Dm Am

walau kadang sesak di dada

Em Am

bikin meradang



Musik : Am C Dm Am

Dm Am Em Am

Am C Dm Am

Dm Am Em Am

Am C Dm Am

Dm Am Em Am

Am C Dm Am

Dm Am Em Am

Itulah, chord gitar Dendang Harapan dinyanyikan Heruwa, serta lirik lagu Dendang Harapan dalam kunci gitar atau chord Heruwa. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )