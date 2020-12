Chord Gitar Lagu Pelangi di Matamu Jamrud, Lirik Pelangi di Matamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pelangi di Matamu dinyanyikan Jamrud.

Termasuk, lirik lagu Pelangi di Matamu dalam kunci gitar atau chord Jamrud.

[Intro] C

C

Tiga puluh menit

F

kita disini

C G

tanpa suara

C

dan aku resah

F F

harus menunggu lama

C G C

kata darimu…

C

Mungkin butuh kursus

F

merangkai kata

C G

untuk bicara

C

dan aku benci

F Fm

harus jujur padamu

C G C

tentang semua ini

[verse]

F Fm

Jam dinding pun tertawa

C C7

karna ku hanya diam, dan membisu

F Fm

ingin kumaki, diriku sendiri

Dm G

yang tak berkutik di depanmu

[Reff]

C E

Ada yang lain, di senyummu

F

yang membuat lidahku

G

gugup tak bergerak

C E

ada pelangi, di bola matamu

F Fm

dan memaksa diri, tuk bilang…

C

aku sayang padamu

C

aku sayang padamu

C

Mungkin suatu nanti

F

ku ungkap semua

C G

isi di hati

C

dan aku benci

F Fm

harus jujur padamu

C G F

tentang semua ini

[verse]

F Fm

jam dinding pun tertawa

C C7

karna ku hanya diam, dan membisu

F Fm

ingin kumaki, diriku sendiri

D G

yang tak berkutik di depanmu

Reff:

C E

Ada yang lain, di senyummu

F

yang membuat lidahku

G

gugup tak bergerak

C E

ada pelangi, di bola matamu

F

seakan memaksa,

G

dan terus memaksa

C E F G C

ada pelangi

[Reff]

C E

Ada yang lain, di senyummu

F

yang membuat lidahku

G

gugup tak bergerak

C E

ada pelangi, di bola matamu

[Outro] C Fm C

Itulah, chord gitar Pelangi di Matamu dinyanyikan Jamrud, serta lirik lagu Pelangi di Matamu dalam kunci gitar atau chord Jamrud.