Chord Gitar Lagu Satu Nota Cinta Yoga Vhein, Lirik Lagu Satu Nota Cinta 

chord gitar Satu Nota Cinta dinyanyikan Yoga Vhein.

lirik lagu Satu Nota Cinta dalam kunci gitar atau chord Yoga Vhein.

Capo di fret 3

Intro : Am Dm E Am -G

F G E

F G E Am -G

F G Am



Am

apakah ini sebuah pertanda

G

pertama kali bertatap muka

Dm

terpaku pada bening matamu

F E

memasung erat qalbuku

Am Am

walau senyummu tak seberapa

G

tapi cukup membuat bahagia

Dm

hingga bola mataku berkaca

F E

karna tulusnya hatimu

Reff :

Dm Am

jika inilah cinta

E

berikan bukti nyata

Am

yang ku harap darimu

Dm Am

kita bangun istana

E

untuk hidup bersama

Am

sampai ke akhir waktu

G F

jangan ragu sayang percaya padaku

G Am

aku janji kan selalu dekatmu

G F

satu nota cinta ku tulis di hati

G Am

sampai mati pasti kan ku lunasi



Musik : Am Dm E Am Am-G

F G E

F G Em Am -G

F G Am

Am

walau senyummu tak seberapa

G

tapi cukup membuat bahagia

Dm

hingga bola mataku berkaca

F E

karna tulusnya hatimu



Reff :

Dm Am

jika inilah cinta

E

berikan bukti nyata

Am

yang ku harap darimu

Dm Am

kita bangun istana

E

untuk hidup bersama

Am

sampai ke akhir waktu



G F

jangan ragu sayang percaya padaku

G Am

aku janji kan selalu dekatmu

G F

satu nota cinta ku tulis di hati

G Am

sampai mati pasti kan ku lunasi

Outro : Am Dm E Am Am-G

F G E

F G Em Am -G

F G Am

(fadeout)

chord gitar Satu Nota Cinta dinyanyikan Yoga Vhein, serta lirik lagu Satu Nota Cinta dalam kunci gitar atau chord Yoga Vhein.