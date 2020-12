Pertama di Dunia, RI Jadi Negara Pemilik Industri Baterai Mobil Listrik Hulu-Hilir 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang punya industri baterai mobil listrik.

Hal ini dikarenakan Badan Koordinasi Penanam Modal Indonesia telah menandatangani MOU pembangunan pabrik baterai listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengemukakan pemerintah dan salah satu unit perusahaan Korea Selatan LG Group telah meneken nota kesepahaman (MOU) proyek investasi baterai kendaraan listrik (EV) senilai US$ 9,8 miliar atau Rp 142 triliun (kurs: Rp 14.500 per dolar AS)

Dikutip dari Kontan.co.id, Bahlil mengatakan kesepakatan diteken pada 18 Desember lalu dan mencakup investasi di seluruh rantai pasokan EV.

Melalui kesepakatan itu menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mengintegrasikan industri aki listrik dari pertambangan hingga memproduksi aki litium mobil listrik.

Saksikan video berita selengkapnya di bawah ini

“Kami sudah menandatangani MOU pembangunan pabrik baterai listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir,” kata Bahlil melansir Reuters, Rabu (30/12).

“Tambang, smelter, prekursor, katoda, mobil hingga fasilitas daur ulang akan dibangun di Indonesia,” ujarnya seraya menambahkan proyek tersebut akan berlokasi di Maluku Utara dan Jawa Tengah.

Bahlil menambahkan Tambang, smelter, prekursor, katoda, mobil hingga fasilitas daur ulang akan dibangun di Indonesia.

Pembangun itu disebut akan berlokasi di Maluku Utara dan Jawa Tengah.

Berdasarkan MOU, setidaknya 70% bijih nikel yang digunakan untuk memproduksi baterai EV harus diproses di Indonesia.

Indonesia bertujuan untuk mulai memproses pasokan bijih nikel lateritnya yang kaya untuk digunakan dalam baterai lithium sebagai bagian dari upaya menuju hub global memproduksi dan mengekspor EV.

Indonesia mengatakan awal bulan ini bahwa produsen mobil Amerika Serikat (AS) Tesla akan mengirim delegasi ke Indonesia pada Januari 2021 untuk membahas potensi investasi dalam rantai pasokan untuk kendaraan listriknya.

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul RI jadi negara pertama di dunia yang miliki industri baterai mobil listrik hulu-hilir

Videografer Tribunlampung.co.id / Wahyu Iskandar