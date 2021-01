Chord Gitar Kopi Dangdut Fahmi Shahab, Lirik Lagu Kopi Dangdut

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Kopi Dangdut dipopulerkan Fahmi Shahab.

Simak juga, lirik lagu Kopi Dangdut dalam kunci gitar atau chord Fahmi Shahab.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Semua Tentang Kita Peterpan dan Lirik Lagu Peterpan

Baca juga: Download Lagu MP3 Aku Ra Mundur atau Tepung Kanji Via Vallen, Lirik Lagu Aku Ra Mundur

Intro: Am Am Bb Am Am Em G F Am Am E

Am

Kala kupandang kerlip bintang nan jauh disana

Dm

Sayup kudengar melodi cinta yang menggema

Am

Terasa kembali gelora jiwa mudaku

E

Karena tersentuh alunan lagu

Am G Am

Semerdu kopi dangdut

(*)

Am

Api asmara yang dahulu pernah membara

Dm

Semakin hangat bagai ciuman yang pertama

Am

Detak jantungku seakan ikut irama

E

Karena terlena oleh pesona

Am-AM G-Am E

Alunan kopi......dangdut

Dm C

Irama kopi dangdut yang ceria

Dm C

Menyengat hati menjadi gairah

B E Am E

Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu

Kembali ke (*)

Intro:

Am Dm Am E

Am Am G Am E

Dm C

Irama kopi dangdut yang ceria

Dm C

Menyengat hati menjadu gairah

B E Am E

Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu

Am E

Karna terlena oleh pesona

Am G Am

Alunan kopi dangdut

Am E

Karna terlena oleh pesona

Am G Am

Alunan kopi dangdut

Demikian, chord gitar Kopi Dangdut, dipopulerkan Fahmi Shahab serta lirik lagu Kopi Dangdut dalam kunci gitar atau chord Fahmi Shahab. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )