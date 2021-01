TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord Lagu Cuek Rizky Febian.

Lagu Cuek dinyanyikan Rizky Febian.

Lagu tersebut diciptakan dan dipopulerkan Rizky Febian.

Lagu bertemakan Cinta itu 7 Agustus 2020 lalu.

Berikut Chord Gitar Lagu Cuek Rizky Febian

Am D

kadang ku.. kesal dengan sikapmu

G E

yang slalu bertanya mana perhatianku

Am D

mungkin kau.. tak pernah merasakan

G

apa yang ku lakukan

E

di setiap pengorbananku

C

slalu jadi yang kau mau..

Bm

menjaga di setiap saat..

Am D

tapi kau.. tak melihatnya..

[Chorus]

Am

mana ada aku cuek

D

apalagi gak mikirin kamu..

G

tiap pagi malam ku slalu

E

memikirkan kamu..

.

Am

bukalah pintu hatimu

D

agar kau tahu isi hatiku

G

semua perjuanganku..

E Am -Bm C

tertuju padamu..

-G Am D

mungkin kau.. tak pernah merasakan

G

apa yang ku lakukan

E

di setiap pengorbananku

.

C

slalu jadi yang kau mau..

Bm

menjaga di setiap saat..

Am D

tapi kau.. tak melihatnya..

.

[Chorus]