Chord Gitar Lagu Life Goes On BTS, Lirik Lagu Life Goes On 

[Intro]

G Gmaj7 Cmaj7 Cm

[Verse 1]

G

Eoneu nal sesangi meomchwosseo

Gmaj7

Amureon yegodo hana eopsi

Cmaj7

Bomeun gidarimeul mollaseo

Cm

Nunchi eopsi wabeoryeosseo

G

Baljagugi jiwojin geori

Gmaj7

Yeogi neomeojyeoinneun na

Cmaj7

Honja gane sigani

Cm

Mianhae maldo eopsi

[Verse 2]

G

Oneuldo biga naeril geot gata

Gmaj7

Heumppeok jeojeobeoryeonne

Ajikdo meomchujil ana

Cmaj7

Jeo meokgureumboda ppalli dallyeoga

Cm

Geureom doel jul aranneundе

Na gyeou saraminga bwa

G

Mopsi apeune

Sеsangiran nomi jun gamgi

Gmaj7

Deokbune nulleoboneun meonji ssain doegamgi

Cmaj7

Neomeojin chae cheonghaneun eotbakjaui chum

Cm

Gyeouri omyeon naeswija

Deo tteugeoun sum

[Pre-Chorus]

G

Kkeuchi boiji ana

Gmaj7

Chulguga itgin halkka

Cmaj7 Cm

Bari ttejijil ana ana oh

G

Jamsi du nuneul gama

Gmaj7 Cmaj7

Yeogi nae soneul jaba

Cm

Jeo miraero daranaja

[Chorus]

G

Like an echo in the forest

Gmaj7

Haruga doraogetji

Cmaj7

Amu ildo eopdan deusi

Cm

Yeah life goes on

G

Like an arrow in the blue sky

Gmaj7

Tto haru deo naragaji

Cmaj7

On my pillow, on my table

Cm

Yeah life goes on

G

Like this again

