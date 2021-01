Chord Gitar Tunggu Olski, Lirik Lagu Tunggu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tunggu dipopulerkan Olski.

Serta, lirik lagu Tunggu dalam kunci gitar atau chord Olski.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Semua Tentang Kita Peterpan dan Lirik Lagu Peterpan

Baca juga: Download Lagu MP3 Aku Ra Mundur atau Tepung Kanji Via Vallen, Lirik Lagu Aku Ra Mundur

**

C Am F G

C Am F G-G

C Am F G

Tiba-tiba kau datang

C Am F G

Lalu kau bicarakan perasaan

C Am F G

Kau coba bilang sayang

C Am F G

Lalu kau ajak aku tuk pacaran..

#

Dm Em F Em

Tunggu tunggu jangan terburu-buru

Dm Em F G

Tunggu tungu berikan aku waktu

Reff

C Bm7b5

Aku sudah bilang

E Am

Jangan macam-macam

G F G

Dengan perasaan sayang..

C Bm7b5

Coba kau fikirkan

E Am

Aku bukan mainan