Download Lagu MP3 Tabir Kepalsuan Tasya Rosmala, Streaming MP3 Tabir Kepalsuan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, download lagu MP3 Tabir Kepalsuan dinyanyikan Tasya Rosmala di Spotify.

Kamu bisa unduh lagu atau streaming MP3 Tabir Kepalsuan.

Berikut, lirik lagu Tabir Kepalsuan MP3 dinyanyikan Tasya Rosmala.

Ternyata hatimu buta

Buta karena tabir kepalsuan

Kucoba untuk tidak putus asa

Membuka mata hatimu

Kucoba menguakkan tabir

Penghalang cintamu dan cintaku

'Ku tahu kau terjerat dan terbenam

Dalam kepalsuan

Cinta tak dapat lagi membedakan

Siapa dan yang mana

Wahai angin pengembara

Terbangkan tirai penghalang di hatinya

Agar merasakan getarannya jiwa

Wahai burung duta suara

Dendangkan lagu untuknya tentang cinta

Agar hirau akan hatiku yang lara

Apakah belum juga kau mengerti

Atau memang tiada cinta lagi

Telah kupaparkan segalanya padamu

Siapa diriku

Kini kuserahkan kepadamu untuk

Menentukan sikapmu

'Kan kuterima itu walaupun hati

Pedih dan merana

Karena 'ku tahu tak seorang pun bisa

Memaksakan cinta

Oh, oh, oh, oh

Link streaming Tabir Kepalsuan

Itulah, download lagu MP3 Tabir Kepalsuan dinyanyikan Tasya Rosmala di Spotify serta streaming MP3 Tabir Kepalsuan.

( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )