Chord Gitar Aku dan Bintang Peterpan, Lirik Lagu Aku dan Bintang

Intro: C G C G Am C F C G

Chorus I:

C G Am

Lihat ke langit luas

C G Am

Dan semua musim terus berganti...

C G Am

Tetap bermain awan

F C G

Merangkai mimpi dengan khayalku

F C G

Selalu bermimpi dengan hariku

C G Am

Pernah kau lihat bintang

C G Am

Bersinar putih penuh harapan

C G Am

Tangan halusnya terbuka

F C G

Coba temani, dekati aku

F C G

Selalu terangi gelap malamku

Reff:

F C

Dan rasakan semua bintang

Am C F

Memanggil tawamu terbang ke atas

C Am G

Tinggalkan semua, hanya kita dan bintang

Interlude: C G Am x2

Kembali Chorus 1 & Reff

Interlude: F C Am C F C Am G

Kembali ke: Reff

F C

Yang terindah meski terlupakan

Am C F

Dan selalu terangi dunia

C Am G

Mereka reka hanya aku dan bintang

