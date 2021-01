TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar lagu Kuyakin Bahagia Rey Mbayang Ft Dinda Hauw.

Lagu Kuyakin Bahagia dinyanyikan Rey Mbayang Ft Dinda Hauw.

Lagu Kuyakin Bahagia diciptakan Wawan Datu dan dipopulerkan Rey Mbayang Ft Dinda Hauw.

Lagu tersebut dirilis pada 18 Desember 2020.

Chord gitar Lagu Kuyakin Bahagia Rey Mbayang ft Dinda Hauw

Intro : C G F..

Am G F..

C G

cinta.. kamu datang

Am F

membawa.. berjuta mimpi..

C G

yang dulu.. tak pernah kurasa

Am F

ini.. seperti nyata..

Int. Am G F

hu.. hu.. u uu..

Am G F

hu.. hu.. u uu..

C G

hadirmu.. memberi warna

Am F

hariku.. menjadi indah..

C G

lepaskan.. semua luka

Am F

membawa.. berjuta bahagia ..

Am G

hanya kau yang mengerti

F G

menyentuh relung hatiku..