TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Lagu Tanpa Batas Waktu Ade Govinda feat Fadly.

Lagu Tanpa Batas Waktu diciptakan dan dipopulerkan Ade Govinda Ft Fadly.

Lagu Tanpa Batas Waktu dirilis tahun 2020 lalu.

Berikut chord gitar Lagu Tanpa Batas Waktu Ade Govinda ft Fadly

[Intro]

G Cm (2x)

G Bm

a..ku masih ada di sini

Dm E Am

masih dengan perasaanku yang dahulu

Cm G

tak berubah dan tak pernah berbeda

A D

aku masih yakin nanti milikmu..

G Bm

a..ku masih di tempat ini

Dm E Am

masih dengan setia menunggu kabarmu

Cm G

masih ingin mendengar suaramu

A D

cinta membuatku kuat begini..

[Reff]

D G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C Bm

tanpa batas waktu..

Am

ku terpaku..

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C Bm

cinta berupaya..

Am D C

engkau jauh di mata

B Em D

tapi dekat di doa

Am D G Cm

aku merindukanmu..

[Musik]

G Bm Dm E Am D

G Bm

a..ku masih di dunia ini

Dm E Am

melihatmu dari jauh bersama dia

Cm G

walau pasti ku terbakar cemburu

A D

tapi janganlah kau ke mana-mana..

[Reff]

D G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C Bm

tanpa batas waktu..

Am

ku terpaku..

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C D

cinta berupaya.. o oo..

Em G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C

tanpa batas waktu..

Am

aku terpaku..

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C Bm

cinta berupaya..

Am D C

engkau jauh di mata

B Em D

tapi dekat di doa

Am D G

aku merindukanmu..

Am D Em

aku merindukanmu..

Am D G

aku merindu..kan..mu..

[Outro]

G C (2x) D G