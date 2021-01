Download Lagu MP3 Someday Kla Project, Streaming MP3 Someday

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, download lagu MP3 Someday dinyanyikan Kla Project di Spotify.

Kamu bisa unduh lagu atau streaming MP3 Someday.

Berikut, lirik lagu Someday MP3 dinyanyikan Kla Project.

Sekilas kulihat senyumanmu untukku

Walau saat itu kau belum mengenalku

Someday, I will tell you cerita tentang diriku

Sejak waktu itu hati kecil bicara

Dunia 'kan indah bila kita bersama

Someday, I will get you

It doesn't matter what they say

Oh, sungguh kau merampas hati

It's about you tonight

Would you open up your heart?

Someday, you'll be mine

We're just waiting for a sign

It's about you tonight

Ku percaya terjadi

Someday you'll be mine

(Someday you'll be mine)

Bila kita bersama

Someday, I will get you

It doesn't matter what they say

Oh, sungguh kau merampas hati

It's about you tonight

Would you open up your heart?

Someday, you'll be mine

We're just waiting for a sign

It's about you tonight

Ku percaya terjadi

Someday you'll be mine

Telah ku bayangkan

Kita jalan berdua

Diriku dirimu yang bersatu di dalam cinta

Akan kupenuhi semua janji-janji

Hatiku ini untukmu

Someday, you'll be mine

It's about you tonight

Would you open up your heart?

Someday, you'll be mine

It's about you tonight

Ku percaya terjadi

Someday you'll be mine

We're just waiting for a sign

It's about you tonight

Ku percaya terjadi

Someday you'll be mine