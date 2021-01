Chord Gitar Bojomu Semangatku Happy Asmara, Lirik Lagu Bojomu Semangatku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Bojomu Semangatku, yang dipopulerkan Happy Asmara.

Termasuk, lirik lagu Bojomu Semangatku dalam kunci gitar atau chord Happy Asmara.

Am

bojomu semangatku

Dm

ojo nganti melayu ning aku..

E F

jogoen.. rumaten.. ojo di loro ati..

G Am

nek gak kepingin ku ambil kembali..

(Intro) Am Dm G E

Am Dm E Am

Am

tulung jogoen bojomu kuwi

G

ojo nganti ucul neng ngendi ngendi

Dm E

ojo sampek.. ketemu ro aku..

F G Am

ben ra ciloko uripmu

Am

kowe tak kandani yen bojomu kuwi

G

tau ngikat janji sehidup semati

Dm E

karo aku.. nalikane mbiyen..

F G Am

waktu sek jamane pacaran..

(Intro) F G Am

(Chorus)

Am

bojomu semangatku

Dm

ojo nganti melayu ning aku..

G

bojomu semangatku

E

ojo nganti kerasan ning aku..

Am

bojomu semangatku

Dm

ojo nganti melayu ning aku

E F

jogoen.. rumaten.. ojo di loro ati..

G Am

nek gak kepingin.. ku ambil kembali..

(Intro) Am Dm G E

Am Dm E Am