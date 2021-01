Chord Gitar Lagu Criminal Taemin SHINee, Lirik Lagu Criminal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Criminal dinyanyikan Taemin SHINee.

Termasuk, lirik lagu Criminal dalam kunci gitar atau chord Taemin SHINee.

Em

La la la la la la la la

D

La la la la la la la la

A

La la la la la la la la

C D B

La la la la la la la la

[Verse 1]

Em

haeropdan geo jal alji

D

geu nunppitgwa umjigim

A/C#

neol beoseonaryeo hajiman

C

senwedwen chaero

D B

gogaereul kkeudeogyeo nan

[Post-chorus]

Em

ni mare kkoigo chumchuneun du bari

D

waenji shilhjineun anchi

A/C#

taechoe jeonghaejin neoraneun jillie

C D B

jeohanghal mam eopseuni

[Chorus]

Em

uahae nal haechineun Criminal

D

It’s okay nal dallaegon gweropyeo

A

Ooh neoran mokjureul chaeun nan

C

sumeul shwil su eopge

D

apeumyeonseo hwangholhajana

Em

uahae nal mangchineun Criminal

D

Not okay gogael jeoeo bojiman

A

Ooh jeomjeom deo gipi kkeullyeoga

C

nege ppajin sungan deoneun

D Em

gyeolbaegaji aneun na

[Verse 2]

Em

neoraneun geu Syndrome

D

nal yuinhagon heundeureo

A/C#

ni ai gateun pyojeong dwi

C D B

ajjilhan banjeon soreumi kkichyeo

[Post-chorus]

Em

sangcheoro beoreojin shimjangen imi ni

D

jimuni gadeukaji

A/C#

nal jjireun ni soneul majjabeun nae sondo

C D B

kkaekkeutajin aneuni

[Chorus]

Em

uahae nal haechineun Criminal

D

It’s okay nal dallaegon gweropyeo

A

Ooh neoran mokjureul chaeun nan

C

sumeul shwil su eopge

D

apeumyeonseo hwangholhajana