Download Lagu MP3 Telephone EXO SC, Streaming MP3 Telephone

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, download lagu MP3 Telephone dipopulerkan EXO SC di Spotify.

Kamu bisa unduh lagu atau streaming MP3 Telephone.

Berikut, lirik lagu Telephone MP3 dinyanyikan EXO SC.

Jomajoma jeonsong

tto imotikon tucheok

dapjang eopseo Phone call

jeolttae byeonhameomne cheolbyeok No

mannal ttaen jeonhwagiman boneunde

bappeun cheokamyeo dapjangeun neunne

jakku wae geureon cheok wae geureon cheokae

wae geureon cheok wae geureon cheok

mannal ttaemada neul bappeun cheokae

amman bwado seoljeonginde wae geurae

geunyang hanmadi hal geol geuraenne

bona mana mweonji da ppeonhande

nege museun mareul hadeorado Say something

daedap eomneun ne shiseoni bagin deneun

neoye Best friend telephone

Best friend telephone

jungeoljungeol ongarihaneun deutae

meomutgeorimyeo nege mareul geonne

bandaero neon haru jongil bappeun cheokae

So I cannot say anything mot hae

nege museun mareul hadeorado Say something

daedap eomneun ne shiseoni bagin deneun

neoye Telephone telephone

jomajoma jeonsong

tto imotikon tucheok

dapjang eopseo Phone call

jeolttae byeonhameomne cheolbyeok No

mannal ttaen jeonhwagiman boneunde

bappeun cheokamyeo dapjangeun neunne

jakku wae geureon cheok wae geureon cheokae

wae geureon cheok wae geureon cheok

soljjikan cheokeun andweneun geonga hokshi

mweodeun gidarineun bujaejungiya mopshi

gidarineun ge iksukaeseo jogeumsshik

jjajeungnaneun geot gata Emergency

mani an bappeun geomyeonseo

aneundedo moreuneun cheok mot bon cheok

nado cheokage dwae tto an saranghaneun cheok

nan imi nege jungdok

neon Telephone-e jungdok

jeonhwa an badeul ttaen chungjeonhaettae

munja neujeul ttaen tto unjeon ttaeme

dodoripyo repeotori Telephone-eul jiltuhaneun Story

bojobaeteoriboda tteugeoweojil ri ildo eopji

mijigeunhan uri ondo jom olligo pa

jomajoma jeonsong

tto imotikon tucheok

dapjang eopseo Phone call

jeolttae byeonhameomne cheolbyeok No

mannal ttaen jeonhwagiman boneunde

bappeun cheokamyeo dapjangeun neunne

jakku wae geureon cheok wae geureon cheokae

wae geureon cheok wae geureon cheok

I hate your telephone

nan maeil andalhae tto

You’ll never know tto malhaedo

So real so real

Love love love love love

eoryeo eoryeoweo

jikyeo boneun jungiya dongshie

gidarineun jungiya

Love love love love love

eoryeo eoryeoweo

kulhaejigo shipeo (So real)

eoryeo eoryeoweo (So real)

Link streaming Telephone

Itulah, download lagu MP3 Telephone dipopulerkan EXO SC di Spotify serta streaming MP3 Telephone. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )