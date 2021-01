Jalani Masa Pemulihan, Pevita Pearce Unggah Momen Perayaan Tahun Baru 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Pevita Pearce telah umumkan dirinya negatif virus corona, unggah foto dan video perayaan tahun baru 2021.

Kabar bahagia tersebut diumumkannya lewat unggahan di Instagram pribadinya.

Adik Keenan Pearce mengunggah foto dirinya dan video bumerang kembang api.

Ia tampil dengan mengenakan dress hitam sambil tersenyum.

Dalam caption yang ia tulis, Pevita merasa bahagia karena banyak hal yang membahagiakan di hidupnya.

“One of the many happy endings in 2020 --- I've been declared negative (Covid-19) but positive for my 2021 outlook,” tulis Pevita.

Menandai pergantian tahun, pemeran wanita di film Gundala ini juga membagikan video kembang api.

Ia tak lupa mengucapkan selamat tahun abru kepada semua orang.

“HAPPY NEW YEAR,” tulis Pevita.