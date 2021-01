Pernah Capai Berat Badan hingga 90 Kg, Kini Bams Samsons Unggah Foto Pamerkan Perut Six Pack

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini Bambang Reguna Bukit atau Bams Samsons memamerkan perubahan bentuk tubuhnya yang mulanya berat 90 kilogram menjadi ideal.

Suami dari Mikhavita Wijaya ini berhasil mengembalikan berat badannya setelah sempat mengalami kelebihan berat hingga 90 kilogram.

Bams juga menunjukkan perut sixpack-nya.

Bahkan Bams bisa menurunkan berat badannya dalam waktu yang tak lama.

Pada unggahannya beberapa waktu lalu, Bams memperlihatkan perbandingan bentuk tubuhnya, sebelum dan sesudah diet.

Mei 2020 lalu, berat badannya mencapai 90 kilogram seperti terlihat pada foto di sebelah kanan.

Begini curhatannya:

Foto g yg dikanan diambil Di bulan mei kemaren,

jujur it’s the lowest point in my life,

had a second knee surgery, unstable business, lots of issues in life