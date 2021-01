Chord Gitar Bukannya Aku Takut Juliette, Lirik Lagu Bukannya Aku Takut

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bukannya Aku Takut dipopulerkan Juliette.

Serta, lirik lagu Bukannya Aku Takut dalam kunci gitar atau chord Juliette.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Januari Glenn Fredly, Lirik Lagu Januari

Baca juga: Download Lagu MP3 Bunda Potret, Streaming MP3 Bunda

C

C Am F C G C

Dm

ku tak peduli

G Em A

bila ku benar-benar cinta mati

Dm

ku tak peduli

G Dm

ku memang begini

G Em A

bila ku benar-benar cinta mati

Dm

ku tak peduli

G F

apa saja yang kuinginkan

Em G

kamu rela

C Dm

bukannya aku takut

G F

akan kehilangan dirimu

Em Am

tapi aku takut

F G

kehilangan cintamu

C Dm

mungkin saja saat itu

G F

kau mempermainkan aku

Em Am

seakan kau bisa

A# G

membalas cintaku

Dm

kau tak kan mengerti

G Em A

yang selama ini kurasakan pasti

Dm

kau tak peduli

G F

bila saja yang kuinginkan

Em G

kamu rela

C Bm Am G

F Em Dm G

C Bm Am Em F C G

D Em

bukannya aku takut

A G

akan kehilangan dirimu

F#m Bm

tapi aku takut

G A

kehilangan cintamu

D Em

mungkin saja saat itu

A G

kau mempermainkan aku

F#m Bm

seakan kau bisa

C A

membalas cintaku

D Em A G F#m Bm G A

D Em A G F#m Bm C A

Demikian, chord gitar Bukannya Aku Takut dipopulerkan Juliette, serta lirik lagu Bukannya Aku Takut dalam kunci gitar atau chord Juliette. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )