Chord Gitar Lagu 1000 Hours Green Day, Lirik Lagu 1000 Hours 

**

A D5/A x4

*

A D5/A

Starlit nights

A D5/A

The moon is shining bright

A D5/A A D5/A

You are the one I need

A D5/A

Up at your window

A D5/A

I see a shadow

A D5/A A D5/A

Silhouette of your grace

A D5/A

Here's this flower

A D5/A

I picked for all the hours

A D5/A A D5/A

That you've spent with me

A D5/A

The one I love

A D5/A

That I've been dreaming of

A D5/A A D5/A

Sailing across the sea

* Reff

F# G

Let my hands flow through

F# G

Your hair, moving closer

F#

A kiss we'll share

G F#

Passionate love to be all night long

G A

We'll never break, as one too strong

*

A D5/A

Nothing's more

A D5/A

Than what our love is for

A D5/A A D5/A

As I kiss your cheek

A D5/A

Oh so softly

A D5/A

Hands flowing down my back

A D5/A A D5/A

One thousand hours, I'll never leave

A D5/A

Our romance

A D5/A

Is a love trance

A D5/A A D5/A

And now we'll never part

A D5/A

One thousand hours

A D5/A

Of such a love shower

A D5/A A D5/A

We'll never stop once we start

* Reff

F# G

Let my hands flow through

F# G

Your hair, moving closer

F#

A kiss we'll share

G F#

Passionate love to be all night long

G A

We'll never break, as one too strong

F# G

Let my hands flow through

F# G

Your hair, moving closer

F#

A kiss we'll share

G F#

Passionate love to be all night long

G A

We'll never break, as one too strong

A Asus x20

* End

A Asus x6



(*)

