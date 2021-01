Chord Gitar Lagu Like We Used To The Rose, Lirik Lagu Like We Used To

Ilustrasi. Chord Like We Used To dinyanyikan The Rose, serta lirik lagu Like We Used To.

chord gitar Like We Used To dinyanyikan The Rose.

lirik lagu Like We Used To dalam kunci gitar atau chord The Rose.

[Verse 1 – Woo Sung]

D

achim-i balg-a omyeon meonjeo

A

neoui yeonlag-eul hwag-inhaessdeon

Bm A G

geunal-ui sijag-i naleul ongi gadeughi gamssago

[Verse 2- Do Joon]

D

yeppeuge ibgo naege usdeon

Em

nal bangimyeo son-eul heundeuldeon

Bm A

geu gieogdeul-i uli geu chueogdeul-i

G

mundeug nal dol-abojanh-a

[Chorus]

D

geuttaega naegen deo joh-assneunde

Em

geunal-i naegen deo haengboghaessneunde

Bm A

jogeuman milyeon-e jiuji moshae

G

ijgo tto ij-eulyeo haessdeon sungan-edo

G

da joh-assneunde

[Verse 3 – Woo Sung]

D

naeil-i oji anhgil bildeon

Em

sseulsseulhi balaman bodeon

Bm A

geu pyojeongdeul-i joh-assdeon sigandeul-i

G

seuchyeo gyeondil su eobsjanh-a

[Chorus]

D

geuttaega naegen deo joh-assneunde

Em

geunal-i naegen deo haengboghaessneunde

Bm A

ajigdo ileohge neol nohji moshae

G

gakkeum deullyeooneun ne sosigjocha

da joh-assneunde

[Instrumentation]

D D

Em Em E

Bm A

G

[Chorus]

D

geuttaega naegen deo joh-assneunde

Em

geunal-i naegen deo haengboghaessneunde

Bm

jogeuman milyeon-e jiuji moshae

A G

ijgo tto ij-eulyeo haessdeon sungan-edo

[Outro]

D A G

eojjeomyeon negen deo joh-eul tende

D Em

ajigdo ileohge neol jabji moshae

Bm

hancham-eul meonghani balaman boda

A G

gakkeum deullyeooneun ne sosigjocha

D

da joh-assneunde

