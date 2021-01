Chord Gitar Lagu Tak Lilo Lungamu Syahiba Saufa ft James AP, Lirik Lagu Tak Lilo Lungamu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tak Lilo Lungamu dinyanyikan Syahiba Saufa ft James AP.

Termasuk, lirik lagu Tak Lilo Lungamu dalam kunci gitar atau chord Syahiba Saufa ft James AP.

Capo di fret 3



Intro Am G Em F

Dm F E

Am G Em F

Dm F E

Am Dm

langit mendung sing dadi saksi

G C

trenyuh rasane nelongso ning ati

F Dm

naliko pupus tresno iki

E

ra ngiro wis nduwe ganti

Am E

sliramu sing tak tresnani

Am Dm

pancene abot nandang tresno

G C

naliko adoh jarak'e sliramu

F Dm

ra kuoso nrimo tresno liyo

E

mergo kudu nompo

Am

jejodohan wong tuwo



Intro Dm E Am

Dm E Am

.

Chorus

Am Dm

yo wis kudu tak lilakne

G C

yen pancen iki dalane

F Dm

sing apik kanggo tresnamu

E Am E

mugo biso mulyo selawase



Am Dm

senadyan aku nelongso

G C

nangis sak jeroning atiku

F Dm

tresno tak rewangi kanggo sliramu

E Am E

pungkase sing nyanding dudu aku

Am Dm

yen pancen iki salahku

G C

pangapuroku tulus atiku

F Dm

dadi pengileng crito sing tak tulis

E Am

lewat tembang asmorodono



Int. Dm G C F

B E A A7

Dm G C F

Dm E Am E



Am Dm

langit mendung sing dadi saksi

G C

trenyuh rasane nelongso ning ati

F Dm

naliko pupus tresno iki

E

ra ngiro wis nduwe ganti

Am E

sliramu sing tak tresnani

Am Dm

pancene abot nandang tresno

G C

naliko adoh jarak'e sliramu

F Dm

ra kuoso nrimo tresno liyo

E

mergo kudu nompo..

Am

jejodohan wong tuwo..

Intro Dm E Am

Dm E Am

Chorus

Am Dm

yo wis kudu tak lilakne

G C

yen pancen iki dalane

F Dm

sing apik kanggo tresnamu

E Am E

mugo biso mulyo selawase

Am Dm

senadyan aku nelongso

G C

nangis sak jeroning atiku

F Dm

tresno tak rewangi kanggo sliramu

E Am E

pungkase sing nyanding dudu aku

Am Dm

yen pancen iki salahku

G C

pangapuroku tulus atiku

F Dm

dadi pengileng crito sing tak tulis

E Am

lewat tembang asmorodono



Outro Dm E Am

Itulah, chord gitar Tak Lilo Lungamu dinyanyikan Syahiba Saufa ft James AP, serta lirik lagu Tak Lilo Lungamu dalam kunci gitar atau chord Syahiba Saufa ft James AP.