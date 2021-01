Chord Gitar Lagu Vagabond Caamp, Lirik Lagu Vagabond

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Vagabond dinyanyikan Caamp.

[Intro]

G

[Verse]

G C G

In the night while my body slept in my bed

G C G

my mind was running through the woods instead

C

One hundred miles an hour in the fast lane

G

One hundred miles an hour in my head.

G C G

Vagabond dreamin takes me through the night

C G

sippin whiskey by the river living out of sight

C

One hundred miles an hour in the fast lane

G

One hundred miles an hour toward the light

C G

See the curve in that river's bend

C G

I look at you and I see my friend

C

One hundred miles an hour in the fast lane

G

One hundred miles an hour till the end

[Instrumental]

G C G (2x)

[Outro]

G C G

My heart does beat like a Cherokee drum

C G

and in the morning when that sun does come

C

One hundred miles an hour in the fast lane

C

One hundred miles an hour in the fast lane

G

One hundred miles an hour till I'm done.

