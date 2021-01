Chord Gitar Lentera Malam Lilis Karlina, Lirik Lagu Lentera Malam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Lentera Malam dipopulerkan Lilis Karlina.

lirik lagu Lentera Malam dalam kunci gitar atau chord Lilis Karlina.

Intro Am F E

Dm Fm B E F E

B E Am

Am F Em Am (2x)

Am F Am

Am Dm E Am

Lentera malam sinarnya meremang

Am E D Am

Aku lelap di dalam indahnya

Dm G C

..Di sini rindu…deras melanda..

F Dm E Am

..Sedingin bayu….menghujam kalbu

Int Am F E Am

Am Dm E Am

Duhai ke mana ku harus mencari

Am E D E Am

Senyum kasih di malam yang sepi

Int Dm F Dm Em Am

Am Adim F E F E Am

Dm G Am (2x)

F Dm Am

Reff

Am E Dm

Ingin kumenjerit… 'tuk meredam rasa

E Dm Am

Namun suaraku….tertelan lagi

Int Dm Em Am

Am E Dm

Hanyalah cerita…. di buku harian

E Dm Am

Puisi rinduku…. tertulis sunyi

Dm C

..Namun semua…tak jua reda…

F E

Ku yakin kasih asmara…

Am

tengah bertahta

Int Dm E Am

Am Dm E Am

Duhai ke mana ku harus mencari

Am E D E Am

Senyum kasih di malam yang sepi

