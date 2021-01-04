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Chord Gitar Lentera Malam Lilis Karlina, Lirik Lagu Lentera Malam
chord gitar Lentera Malam dipopulerkan Lilis Karlina serta lirik lagu Lentera Malam dalam kunci gitar atau chord Lilis Karlina.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Lentera Malam dipopulerkan Lilis Karlina.
Serta, lirik lagu Lentera Malam dalam kunci gitar atau chord Lilis Karlina.
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Intro Am F E
Dm Fm B E F E
B E Am
Am F Em Am (2x)
Am F Am
Am Dm E Am
Lentera malam sinarnya meremang
Am E D Am
Aku lelap di dalam indahnya
Dm G C
..Di sini rindu…deras melanda..
F Dm E Am
..Sedingin bayu….menghujam kalbu
Int Am F E Am
Am Dm E Am
Duhai ke mana ku harus mencari
Am E D E Am
Senyum kasih di malam yang sepi
Int Dm F Dm Em Am
Am Adim F E F E Am
Dm G Am (2x)
F Dm Am
Reff
Am E Dm
Ingin kumenjerit… 'tuk meredam rasa
E Dm Am
Namun suaraku….tertelan lagi
Int Dm Em Am
Am E Dm
Hanyalah cerita…. di buku harian
E Dm Am
Puisi rinduku…. tertulis sunyi
Dm C
..Namun semua…tak jua reda…
F E
Ku yakin kasih asmara…
Am
tengah bertahta
Int Dm E Am
Am Dm E Am
Duhai ke mana ku harus mencari
Am E D E Am
Senyum kasih di malam yang sepi
Demikian, chord gitar Lentera Malam dipopulerkan Lilis Karlina, serta lirik lagu Lentera Malam dalam kunci gitar atau chord Lilis Karlina. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )
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