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Chord Gitar Lentera Malam Lilis Karlina, Lirik Lagu Lentera Malam

chord gitar Lentera Malam dipopulerkan Lilis Karlina serta lirik lagu Lentera Malam dalam kunci gitar atau chord Lilis Karlina.

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Ilustrasi. chord gitar Lentera Malam dipopulerkan Lilis Karlina serta lirik lagu Lentera Malam. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Lentera Malam dipopulerkan Lilis Karlina.

Serta, lirik lagu Lentera Malam dalam kunci gitar atau chord Lilis Karlina.

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Intro Am F E
Dm Fm B E F E
B E Am
Am F Em Am (2x)
Am F Am

    Am     Dm         E           Am
Lentera malam sinarnya meremang
 Am   E           D            Am
Aku lelap di dalam indahnya
Dm               G            C
..Di sini rindu…deras melanda..
F              Dm    E                Am
..Sedingin bayu….menghujam kalbu

Int Am F E Am

Am     Dm             E    Am
Duhai ke mana ku harus mencari
Am          E          D   E       Am
 Senyum kasih di malam yang sepi

Int Dm F Dm Em Am
Am Adim F E F E Am
Dm G Am (2x)
F Dm Am

Reff

Am              E    Dm
Ingin kumenjerit… 'tuk meredam rasa
                E   Dm           Am
Namun suaraku….tertelan lagi

Int Dm Em Am

Am           E     Dm
Hanyalah cerita…. di buku harian
            E       Dm Am
Puisi rinduku…. tertulis sunyi
Dm                 C
..Namun semua…tak jua reda…
F                         E
Ku yakin kasih asmara…
            Am
 tengah bertahta

Int Dm E Am

Am Dm                 E        Am
Duhai ke mana ku harus mencari
Am          E          D     E     Am
Senyum kasih di malam yang sepi

Demikian, chord gitar Lentera Malam dipopulerkan Lilis Karlina, serta lirik lagu Lentera Malam dalam kunci gitar atau chord Lilis Karlina. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )

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Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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