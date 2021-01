Chord Sunset di Tanah Anarki Superman Is Dead atau SID

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sunset di Tanah Anarki dipopulerkan Superman Is Dead atau SID.

lirik lagu Sunset di Tanah Anarki dalam kunci gitar atau chord Superman Is Dead.

G

Reff

G C D G G C D G

Andaiku malaikat, kupotong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu

G C D G G C D G

Perang kan berakhir, cinta kan abadi, di tanah anarki romansa terjadi

G C D G G F#

Desing peluru tak bertuan, hari-hari yang tak benderang

Em C D G

Setiap detik nyawa ini kupertahankan untukmu

G C D G G F#

Alasanku ada di sini, dan parasmu yang kurindukan

Em C D C G

Di neraka kan kumenangkan, hariku bersamamu

G C D G G C D G

Andaiku malaikat, kupotong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu

G C D G G C D G

Perang kan berakhir, cinta kan abadi, di tanah anarki romansa terjadi

G C D G G F#

Dalam gelisahku menunggu, berita tentang gerilyamu

Em C D G

Semerbak rindu kuasai udara panas ini

G C D G G F#

Sepucuk surat telah tiba, dan senja pun ikut berdebar

Em C D C G

Kalimat indah dan kisahmu tentang perang dan cinta

Reff

G C D G G C D G

Andaiku malaikat, kupotong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu

G C D G G C D G

Perang kan berakhir, cinta kan abadi, di tanah anarki romansa terjadi

C D G Em C D G

C D G F# Em