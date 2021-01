Chord Gitar Tak Lekang Oleh Waktu Kerispatih, Lirik Lagu Kerispatih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tak Lekang Oleh Waktu dipopulerkan Kerispatih.

Serta, lirik lagu Tak Lekang Oleh Waktu dalam kunci gitar atau chord Kerispatih.

Intro : D G A G C#m Bm G A

D G A

seputih cinta ini

G C#m Bm

ingin ku lukiskan

G A

di dasar hatiku

D G A

kesetiaan janjiku

G C#m Bm

untuk pertahankan

G A

kasihku padamu

Em F#m G

bukalah mata hati

Em F#m E

ku masih cumbui bayang dirimu

F# Bm

di dalam mimpi

G D C

yang mungkin tak kan pernah

Bb C

membawamu di genggamku

Reff

F Gm

dirimu di hatiku

C F Em Dm

tak lekang oleh waktu

Bb C C-F-Gm

meski kau bukan milikku

Cm D Gm

intan permata yang tak pudar

C F Bb C Bb

tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku

Int C#

D G A

ku coba memahami

G C#m Bm

bimbangnya nura..ni

G A

tuk pastikan semua

Em F#m G

tak akan ku ingkari

Em F#m E

terlalu banyak cinta yang mengisi

F# Bm

datang dan pergi

G D C

namun tak pernah bisa

Bb C

lenyapkanmu di benakku

Reff

F Gm

dirimu di hatiku

C F Em Dm

tak lekang oleh waktu

Bb C C-F-Gm

meski kau bukan milikku

Cm D Gm

intan permata yang tak pudar

C F Bb C Bb

tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku

Musik Bb Bb

Bb-Am-Gm-F-Em-C-D

