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Chord Gitar

Chord Gitar Tak Lekang Oleh Waktu Kerispatih, Lirik Lagu Kerispatih

chord gitar Tak Lekang Oleh Waktu dipopulerkan Kerispatih serta lirik lagu Tak Lekang Oleh Waktu dalam kunci gitar atau chord Kerispatih.

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Ilustrasi. chord gitar Tak Lekang Oleh Waktu dipopulerkan Kerispatih serta lirik lagu Kerispatih. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tak Lekang Oleh Waktu dipopulerkan Kerispatih.

Serta, lirik lagu Tak Lekang Oleh Waktu dalam kunci gitar atau chord Kerispatih.

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Intro : D G A G C#m Bm G A

D    G         A
seputih cinta ini
   G     C#m  Bm
ingin ku lukiskan
   G         A
di dasar hatiku

D     G        A
kesetiaan janjiku
   G     C#m  Bm
untuk pertahankan
  G         A
kasihku padamu

Em  F#m        G
bukalah mata hati
Em       F#m      E
ku masih cumbui bayang dirimu
F#          Bm
di dalam mimpi
         G   D          C
yang mungkin tak kan pernah
   Bb         C
membawamu di genggamku

Reff
 F         Gm  
  dirimu di hatiku
  C           F   Em Dm
  tak lekang oleh waktu
            Bb         C  C-F-Gm
  meski kau bukan milikku
  Cm         D             Gm
  intan permata yang tak pudar
        C    F        Bb        C      Bb
  tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku

Int C#

D    G        A
ku coba memahami
   G       C#m   Bm
bimbangnya nura..ni
    G            A
tuk pastikan semua

Em   F#m         G
tak akan ku ingkari
Em      F#m          E
terlalu banyak cinta yang mengisi
F#            Bm
datang dan pergi
      G   D         C
namun tak pernah bisa
  Bb           C
lenyapkanmu di benakku

Reff
  F         Gm  
  dirimu di hatiku
  C           F   Em Dm
  tak lekang oleh waktu
            Bb         C  C-F-Gm
  meski kau bukan milikku
  Cm         D             Gm
  intan permata yang tak pudar
        C    F        Bb        C      Bb
  tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku

Musik Bb Bb
        Bb-Am-Gm-F-Em-C-D

Demikian, chord gitar Tak Lekang Oleh Waktu dipopulerkan Kerispatih, serta lirik lagu Tak Lekang Oleh Waktu dalam kunci gitar atau chord Kerispatih. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )

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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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