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Chord Gitar Tak Lekang Oleh Waktu Kerispatih, Lirik Lagu Kerispatih
chord gitar Tak Lekang Oleh Waktu dipopulerkan Kerispatih serta lirik lagu Tak Lekang Oleh Waktu dalam kunci gitar atau chord Kerispatih.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tak Lekang Oleh Waktu dipopulerkan Kerispatih.
Serta, lirik lagu Tak Lekang Oleh Waktu dalam kunci gitar atau chord Kerispatih.
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Intro : D G A G C#m Bm G A
D G A
seputih cinta ini
G C#m Bm
ingin ku lukiskan
G A
di dasar hatiku
D G A
kesetiaan janjiku
G C#m Bm
untuk pertahankan
G A
kasihku padamu
Em F#m G
bukalah mata hati
Em F#m E
ku masih cumbui bayang dirimu
F# Bm
di dalam mimpi
G D C
yang mungkin tak kan pernah
Bb C
membawamu di genggamku
Reff
F Gm
dirimu di hatiku
C F Em Dm
tak lekang oleh waktu
Bb C C-F-Gm
meski kau bukan milikku
Cm D Gm
intan permata yang tak pudar
C F Bb C Bb
tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku
Int C#
D G A
ku coba memahami
G C#m Bm
bimbangnya nura..ni
G A
tuk pastikan semua
Em F#m G
tak akan ku ingkari
Em F#m E
terlalu banyak cinta yang mengisi
F# Bm
datang dan pergi
G D C
namun tak pernah bisa
Bb C
lenyapkanmu di benakku
Reff
F Gm
dirimu di hatiku
C F Em Dm
tak lekang oleh waktu
Bb C C-F-Gm
meski kau bukan milikku
Cm D Gm
intan permata yang tak pudar
C F Bb C Bb
tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku
Musik Bb Bb
Bb-Am-Gm-F-Em-C-D
Demikian, chord gitar Tak Lekang Oleh Waktu dipopulerkan Kerispatih, serta lirik lagu Tak Lekang Oleh Waktu dalam kunci gitar atau chord Kerispatih. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )
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